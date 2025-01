‘Eén speler speelt donderdag mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Ajax’

Chuba Akpom kan Ajax zeer spoedig gaan verlaten. De Engelsman staat in de nadrukkelijke belangstelling van Sunderland, zo meldt Santi Aouna, journalist van Foot Mercato. Ook twee Franse ploegen hebben de afgelopen weken hun interesse getoond in de spits.

Sinds de komst van Wout Weghorst bij Ajax komt Chuba Akpom steeds minder in de plannen van trainer Francesco Farioli voor. De 29-jarige Engelsman moet het voornamelijk doen met korte invalbeurten.

Enkel bij de langere afwezigheid van Mika Godts kon Akpom sporadisch rekenen op een basisplaats, ware dat op de linksbuitenpositie. Daarom zou de Amsterdamse clubleiding openstaan voor aanbiedingen op Akpom.

Die aanbiedingen beginnen nu binnen te komen. Sunderland zou namelijk hard aan het ‘pushen’ zijn om de Engelsman over te nemen. Ook zou er de afgelopen weken interesse vanuit Frankrijk zijn geweest.

Lille OSC en RC Lens zouden ook in de race zijn voor Akpom, al is Sunderland veel concreter. De Engelse ploeg staat momenteel vierde in de Championship, het tweede niveau in de Engelse voetbalpiramide.

In de Johan Cruijff ArenA ligt Akpom nog vast tot medio 2028. De aanvaller heeft geen vertrekwens, maar staat naar verluidt wel open voor aanbiedingen. Of Sunderland inzet op een huurdeal of een definitieve overname, is niet bekend.

Afgelopen weekend was Akpom nog trefzeker voor Ajax. In de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen zette hij in de slotfase de 0-2 eindstand op het bord. Dat was zijn achtste doelpunt in dertig officiële wedstrijden dit seizoen.