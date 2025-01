Een speler bij PSV stevende tegen Liverpool af op een 2 maar haalt tóch nog een 6,5

PSV heeft de competitiefase van de Champions League woensdagavond afgesloten met een spectaculaire overwinning op Liverpool. De ploeg van trainer Peter Bosz knokte zich in eigen huis tot twee keer toe terug van een achterstand om vervolgens met 3-2 te winnen. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van de Eindhovenaren zoals vanouds met een rapportcijfer.

Arne Slot trad in het Philips Stadion nagenoeg met een B-ploeg aan, aangezien Liverpool al zeker was van plek 1 of 2 op de ranglijst van 36 clubs. PSV miste zelf ook belangrijke krachten, zoals Jerdy Schouten (rust), Malik Tillman (geblesseerd), Noa Lang (ziek) en Ryan Flamingo (geschorst), terwijl Luuk de Jong op de bank begon.

PSV kende woensdagavond een valse start. Vooral Joey Veerman maakte een lamlendige indruk. Na meerdere keren slordig balverlies te hebben geleden, handelde hij te traag in zijn eigen zestien, hetgeen resulteerde in een strafschop voor Liverpool. Ex-PSV’er Cody Gakpo toonde zich vanaf elf meter onverbiddelijk. Veerman herstelde zich voor rust grotendeels met een fraaie voorassist bij de gelijkmaker van Johan Bakayoko. Op slag van rust was hij ook aangever bij de 2-2 van Ismael Saibari.

Een van de grote smaakmakers aan de zijde van PSV tegen Liverpool was Bakayoko. De Belgische vleugelaanvaller was zijn directe tegenstander Konstantinos Tsimikas veelvuldig de baas en bracht de equipe van Bosz op heerlijke wijze terug in de wedstrijd door Jarrel Quansah en Andy Robertson met een kapbeweging het bos in te sturen en vervolgens de 1-1 aan te tekenen.

Saibari maakte met een doelpunt en een assist en het regelmatig versnellen van aanvallen eveneens een goede indruk. De verrassende basisdebutant Tygo Land en nummer 10 Guus Til konden daarentegen minder hun stempel op de wedstrijd drukken.

Rapportcijfers PSV

Walter Benítez: 6

Rick Karsdorp: 6

Armando Obispo: 6

Olivier Boscagli: 6,5

Mauro Júnior: 7,5

Tygo Land: 6

Joey Veerman: 6,5

Ismael Saibari: 7,5

Guus Til: 6

Johan Bakayoko: 8

Ricardo Pepi: 6,5