België leed zondagavond een bijzonder pijnlijke 1-0 nederlaag tegen Israël. Na afloop kreeg met name bondscoach Domenico Tedesco er flink van langs. Hoewel de spelers hem blijven beschermen, is de media spijkerhard. Onder meer Marc Degryse vindt dat zijn positie onhoudbaar is geworden.

De 63-voudig international van de Belgische ploeg ging zondag na afloop van de verloren wedstrijd flink uit zijn plaat bij VTM. “Ik denk dat we het tij met deze trainer niet gaan kunnen keren”, is hij sceptisch.

Degryse vergelijkt de situatie met die van 2010, maar toen hadden de Belgen de hoop gevestigd op de uiteindelijke ‘Gouden generatie’ die komen ging. “Toen kwamen we uiteindelijk uit die dip, maar met deze trainer gaat dat niet lukken. Ik denk dat we in een slechtere positie zitten dan toen”, aldus Degryse.

De spelers valt weinig kwalijk te nemen, vindt Degryse. Volgens hem ligt de verantwoordelijkheid volledig bij Tedesco. “Hij heeft voor deze weg gekozen. Hij heeft ervoor gekozen om te experimenteren in de Nations League en dat is mislukt. We zijn er niet uitgekomen na een slecht EK en dat is zijn verantwoordelijkheid.”

Degryse vindt dat er nog maar één oplossing is. “Ik denk dat dit niet langer houdbaar is”, suggereert hij een vertrek van de 39-jarige Italiaans-Duitse bondscoach. “Het is een optelsom. Niet alleen vanavond, want het begon al met die problemen met Courtois.”

“Daarna het slechte EK, gevolgd door harde kritiek van De Bruyne op zowel zijn medespelers als de trainer.” Vervolgens stipt Degryse ook nog eens de verkeerde tactische keuzes van Tedesco tegen Italië aan. “Dat allemaal opgeteld, dan moet je er uiteindelijk een streep onder zetten, lijkt mij.”

Volgens Degryse is er niets meer wat Tedesco overeind kan houden. “Niet na nog maar eens een miskleun. Er zitten te veel rare kronkels in zijn hoofd. Nu heb je iemand nodig die echt de lijnen uitzet en iedereen meekrijgt. Dat zie ik Tedesco niet doen.”