Een laatste voetbalkans: 'Toen zat ik ineens in Dubai met enkel een kleine reiskoffer'

Nederlandse profvoetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone regelmatig met een speler die buiten de landsgrenzen actief is. Deze keer spreken we met Orlando Giovanni van Wort. Hij heeft er al meerdere avonturen in onder andere Griekenland en Cyprus erop zitten en is nu bezig aan misschien wel zijn laatste avontuur in de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij speelt Dubai City FC.

Door Ruben Brasjen

Van Wort is net klaar met douchen wanneer hij de telefoon oppakt. “We hebben de training er net op zitten", vertelt hij. “De rit terug duurde een uur en twintig minuten door de file. Dat is hier elke dag zo. En dat terwijl ik over de heenweg maar 35 minuutjes doe. Doordat wij hier vroeg in de ochtend trainen, is het nog rustig op de weg als ik naar training rijd, maar wanneer ik terugrijd van training is het hier veel drukker op straat. Van Wort leeft nu iets langer dan een maand in Dubai en begint steeds meer zijn eigen draai te vinden. “Het leven in Dubai is heel anders dan het leven in Nederland. Ik moest in het begin wel een beetje wennen, maar door mijn teamgenoten voelde ik me al snel thuis.”

Eerste interesse

De interesse uit het Midden-Oosten kwam voor Van Wort onverwacht toen hij in augustus een bericht kreeg of hij interesse had in een stage bij Dubai City FC. De club was vorig jaar net gedegradeerd naar het derde niveau in de Verenigde Arabische Emiraten. Op het moment dat hij het bericht over de stage kreeg, was hij op vakantie en twijfelde of hij zijn deze moest onderbreken om deze kans te benutten. “Ik had eigenlijk al besloten niet meer naar het buitenland te gaan om te voetballen,” geeft Van Wort eerlijk toe. “Maar deze kans was te mooi om te laten gaan.” Ondanks eerdere aanbiedingen uit landen als Griekenland, die hij afsloeg, voelde Dubai als een laatste mogelijkheid om nog één keer een buitenlands avontuur aan te gaan. Via DC Sportgroups is Van Wort afgereisd naar Dubai om aan zijn stage te beginnnen.

Van Wort had zich inmiddels alweer gesetteld in Nederland, waar hij met vrienden in een vriendenteam speelde en genoot van de ontspannen sfeer zonder de druk van professioneel voetbal. Toch besprak hij de kans met zijn ouders, waarbij vooral zijn vader, zelf een voormalig profvoetballer, hem overtuigde. “Mijn vader heeft me echt gepusht om het te doen. Hij zei: ‘Ga er nog één keer voor.’ En dat gaf voor mij de doorslag.” Met een nieuwe kans in het verschiet vertrok Van Wort naar het zonovergoten Dubai om daar aan de stage te beginnen.

“Ik had nog niemand verteld dat ik die kant op ging voor het voetbal, ik wilde de mensen in mijn omgeving niet teleurstellen als ik na de stage geen contract aangeboden kreeg. Alleen mijn ouders wisten dus van dit aanbod af en hebben mij overtuigd die kant op te gaan. Een paar dagen later zat ik in Dubai met niks meer dan een kleine reiskoffer. Ik had verwacht dat ik hier een paar dagen zou zijn, maar dit liep toch een beetje anders. Doordat de stage zo kort voor het seizoen plaatsvond was er na het tekenen van mijn contract geen tijd meer om even terug naar huis te gaan. De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen stonden al voor de deur.”

Dubai City FC

De eerste weken/ warmte

De eerste weken in Dubai waren voor Van Wort vooral een kwestie van wennen aan de hitte. Ondanks dat hij zich goed had voorbereid op de extreme temperaturen, bleek de werkelijkheid toch zwaarder dan verwacht. “Toen ik hier aankwam, was het echt super heet. Je zag gewoon witte wolken van de warmte. Ik dacht dat ik al veel hitte had meegemaakt, maar dit was echt nog een paar graden warmer,” herinnert hij zich. Vooral tijdens de trainingen, die vroeg in de ochtend of laat in de middag plaatsvonden om de grootste hitte te vermijden, werd duidelijk hoe zwaar de omstandigheden waren. “We trainen meestal anderhalf tot twee uur, en aan het einde van de sessie merk je echt dat het weer warmer begint te worden.”

Naast de fysieke inspanning moest Van Wort ook goed opletten dat hij genoeg vocht binnenkreeg. "Je verliest echt enorm veel vocht tijdens een training, dus ik moest echt zorgen dat ik voldoende dronk,” vertelt hij. Hoewel hij na ongeveer twee weken aan de warmte gewend raakte, bleef het zwaar. “De trainer hield geen rekening met ons tijdens de trainingen. Het was gewoon vol gas, terwijl je echt voelde hoe warm het was. Ik snap hem wel, we zijn hier gekomen om te voetballen en wisten dat het warm zou zijn.” Van Wort bleef altijd positief: hij wist dat het aanpassen tijd zou kosten en zag het als een nieuwe uitdaging.

“Ik ging naar Dubai met de gedachte: ik zie het allemaal wel. Ik had van tevoren natuurlijk wel wat research gedaan naar het land, maar ook niet te veel. Ik ging het allemaal wel meemaken, bedacht ik me. Ik hou er niet echt van als ik alles van tevoren al weet. Dan kan het alleen maar tegenvallen.”

“De club waar ik nu voor speel is net gedegradeerd van het tweede naar het derde niveau. Op het tweede niveau mogen clubs hier maar 4 buitenlanders van ouder dan 22 jaar in de selectie hebben. Jongere spelers mogen er wel in, maar daar zit dan ook weer een regel aan verbonden. Maar in de derde divisie, waar we nu spelen, mag elke club zoveel buitenlanders in het team hebben als ze zelf willen.”

“Doordat er op het derde niveau veel meer jongens uit het buitenland voetballen wordt er vaak gezegd dat het derde niveau wellicht een hoger voetbalniveau heeft dan het tweede niveau. De teams die op het tweede niveau spelen hebben vaak een paar goede voetballers uit het buitenland en de rest van het team wordt opgevuld met lokale jongens. Ondanks dat ze net zo hard hun best doen als de jongens die uit het buitenland komen, is toch goed te zien dat de voetbalopleidingen hier een stuk minder hoog niveau aantikken. Ik zie dit heel erg aan de manier van passen en trappen. De lokale jongens hebben vaak nog een extra aanname nodig voordat de bal goed ligt voor een pass of schot.”

Terwijl het seizoen net van start is gegaan, komt de onvermijdelijke vraag op of hij bang is zijn plek te verliezen als het team promoveert. Het onderwerp heeft hem zeker aan het denken gezet, maar hij heeft geleerd het snel weer los te laten. "Dit is iets wat natuurlijk wel in mijn hoofd heeft gespeeld," geeft hij toe, "maar dit heb ik ook alweer snel losgelaten." "Natuurlijk speelt het nog steeds wel in mijn achterhoofd, maar ik heb hier niet veel moeite mee. Voor mij is het belangrijker om me te concentreren op waarom ik hier ben gekomen: voetballen. En dan moet ik niet bezig zijn met dat soort zaken," zegt hij vastberaden. "De competitie is nog maar net begonnen, dus ik zie het allemaal wel," vervolgt hij. "Op dit moment vermaak ik me prima in Dubai en ik zie wel wat de toekomst mij brengt."

Dubai City FC

Tijd in Nederland

Na jaren in het buitenland te hebben gevoetbald, keerde Van Wort in Nederland terug om zijn leven hier weer op te pakken. Hij voetbalde mee met zijn vrienden in een vriendenteam, waar hij zonder de druk van de professionele voetbalwereld weer kon genieten van het spel. "Het was leuk om met mijn vrienden te voetballen, het voelde alsof je weer buiten aan het spelen was zoals vroeger," Het niveau was wel even wat anders, voegt hij lachend toe: "Met alle respect, sommige jongens konden nog geen bal normaal raken." Ondanks de speelse sfeer zorgde het voor Van Wort voor de perfecte herintroductie tot het voetbal, zonder verwachtingen of verplichtingen.

Na een half jaar in een vriendenteam te hebben gevoetbald, koos Van Wort ervoor om zich aan te sluiten bij SV Batavia 90, een team dat in de eerste klasse voetbalt. Hier wilde zorgen dat hij fit zou blijven. "Ik wilde niet helemaal stilzitten, want als er iets moois voorbij zou komen, wilde ik wel in vorm zijn," legt hij uit. De trainingen hielpen hem niet alleen fysiek scherp te blijven, maar gaven hem ook weer het plezier in voetbal terug, iets wat hij door persoonlijke omstandigheden enigszins was kwijtgeraakt. “Ik kreeg het plezier weer terug, en dat was precies wat ik nodig had nadat ik wat persoonlijke dingetjes had meegemaakt. Dit had niet wat met voetbal te maken, maar zorgde ervoor dat ik anders naar voetbal ging kijken.”

Van Wort had al een aantal keer in het buitenland gevoetbald en heeft nooit last van heimwee gehad, maar deze keer in Dubai voelde toch wel een beetje anders. “Het voelt nu wel echt alsof ik heel ver van huis ben, ik zou het geen heimwee noemen, maar ik denk wel veel aan thuis. Na een jaar thuis te hebben gewoond heb ik daar het leven weer opgepakt. Ook had ik mezelf voorgenomen niet meer naar het buitenland te gaan als er niet een hele mooie kans voorbijkwam. Toen het al midden augustus was, had ik ook niet meer verwacht dat er een kans als deze voorbij zou komen.”

“Ik hoop in november een paar dagen naar huis te kunnen. Dit is nog niet zeker, maar als dit niet het geval is, is het ook niet het einde van de wereld. Ik ga in december sowieso een tijdje naar huis tijdens kerst en oud en nieuw. Daar kijk ik heel erg naar uit,” Het vooruitzicht om een tijdje naar Nederland te kunnen geeft hem houvast, vooral na de onverwacht snelle overgang van een korte stage naar een nieuw voetbalavontuur in een compleet andere cultuur en omgeving.

Dubai City FC

Het leven in Dubai

Het leven in Dubai is voor Van Wort een compleet nieuwe ervaring. De enorme hitte overdag zorgt ervoor dat het leven pas ’s avonds echt op gang komt. "Overdag is het eigenlijk te heet om iets te doen, pas 's avonds gaan mensen hier naar buiten," vertelt hij. Orlando Van Wort gaat vaak met zijn teamgenoten wat doen, buiten de trainingen om. Zijn teamgenoten die al langer in Dubai voetballen nemen hem dan mee naar plekjes waar je lekker wat kan eten of leuke dingen kan doen. Het leven in Dubai klinkt op papier misschien luxe, maar volgens hem wordt het vaak mooier gemaakt dan het werkelijk is. “Op social media lijkt Dubai echt perfect, maar ik zou hier niet komen als het niet voor het voetbal was. Het is hier wel mooi, maar niet zoals het wordt neergezet. Dat komt misschien ook wel door de tijd van het jaar dat ik hier ben, het begint hier nu weer wat af te koelen. Wellicht dat het leven dan wat bruisender wordt hier.”

Op dit moment verblijft Van Wort nog in een hotel, maar hij kijkt ernaar uit om binnenkort te verhuizen naar een appartement in een rustiger deel van de stad. "Het toeristische deel is erg druk, maar ik woon straks in een wat rustiger gebied," legt hij uit. Het leven in Dubai kent ook zijn voordelen: de stad is ongelooflijk schoon en veilig. "Er zijn hier bijna geen vechtpartijen op straat. Wanneer je politie ziet, weet je dat er echt iets gebeurd is, omdat de sociale controle hier veel strenger is," zegt Orlando, "Dat gevoel van veiligheid is iets wat hem opvalt, zeker vergeleken met Nederland.

Orlando van Wort gaf aan dat hij nog niet in de basis was gestart, maar dat hij hier snel verandering in wilde brengen. En dit gebeurde ook, een paar dagen na het interview bekroonde hij zijn eerste basisplek met een assist en een 3-2 overwinning op Arabian Falcons. Na speelronde zes staat Dubai City FC bovenaan in de competitie.