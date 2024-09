Eén kraakhelder probleem voor PSV gespot: 'Hij zou weleens voor problemen kunnen zorgen'

Boudewijn Zenden vraagt zich af of de defensie van PSV dinsdagavond stand gaat houden in de Champions League-wedstrijd tegen Juventus. Met name de rechtsbackpositie, waar Richard Ledezma staat opgesteld, baart de oud-speler van de Eindhovenaren zorgen.

"Het is heel onervaren achterin", is Zenden duidelijk bij Ziggo Sport. "(Matteo, red.) Dams op linksback, het is een enorme test voor hem."

Het centrum van de verdediging bestaat uit Olivier Boscagli en Ryan Flamingo. "Boscagli zal van achteruit gewoon heel goed kunnen voetballen en die opbouw verzorgen. Ik vind wel dat Flamingo in de Eredivisie nog weleens in de problemen komt."

"Je had misschien kunnen starten met Schouten achterin en Flamingo dan zelfs op rechtsback", oppert Zenden een andere achterste linie, "omdat je in Ledezma eigenlijk geen rechtsback hebt."

"Ik zou hem in die rol eigenlijk veel meer naar voren willen zien spelen en dat doet hij niet. Hij neemt zijn taak als verdediger serieus, maar hij vult het nog niet goed genoeg in en ik denk dat dat wel voor problemen kan zorgen", wijst de voormalig linkermiddenvelder de zwakste schakel bij PSV aan.

Is de onervaren defensie van PSV een gevolg van slecht selectiebeleid? "Er zijn op zich genoeg smaken, alleen zijn ze op het moment geblesseerd, niet fit genoeg of niet in vorm. Ledezma is een noodoplossing", weet Zenden.

"Je kan je wel voorstellen dat, zodra (Rick, red.) Karsdorp fit is, dat hij daar gaat spelen. Er zijn wel opties, maar op dit moment is het nog even uitzitten."