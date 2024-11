Eén basisspeler Nederlands elftal verschijnt niet op de groepstraining

Het Nederlands elftal is de voorbereiding op de cruciale Nations League-wedstrijd dinsdag begonnen. Bondscoach Ronald Koeman heeft in totaal 25 spelers opgeroepen voor het duel, maar op de dinsdagmiddagtraining ontbrak één speler, zo melden onder meer het Algemeen Dagblad en De Telegraaf.

24 selectiespelers meldden zich om 17:00 uur op de eerste training van de huidige interlandperiode. Doelman Bart Verbruggen is de grote afwezige: volgens de berichtgeving werkt hij vanwege ‘pijntjes’ individueel zijn eigen programma af.

Het is vooralsnog onduidelijk of Verbruggen komende zaterdag in het duel met Hongarije onder de lat kan staan, al lijkt het niet om een ernstige blessure te gaan. Ook over de inzetbaarheid van de sluitpost in de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina is officieel nog niets bekend.

Mocht de doelman van Brighton & Hove Albion niet in actie kunnen komen, dan heeft Koeman met Nick Olij (Sparta) en Mark Flekken (Brentford) twee vervangers achter de hand. Verbruggen was de afgelopen interlands de vaste eerste keeper van Oranje.

Frenkie de Jong moest het LaLiga-duel tussen FC Barcelona en Real Sociedad afgelopen weekend vroegtijdig staken met een scheenbeenblessure, maar hij kon wel deelnemen aan de training. Het is voor het eerst in veertien maanden dat de middenvelder in actie kan komen voor het Nederlands elftal.

Verder is ook Noa Lang weer van de partij. Net als De Jong kon de aanvaller van PSV in september 2023 voor het laatst meedoen in de interlands tegen Griekenland en Ierland.

Komende zaterdag speelt Nederland om 20:45 uur in de Johan Cruijff ArenA tegen Hongarije. Bij winst is Oranje al zeker van een plek in de kwartfinale van het Nations League-toernooi. Dinsdag speelt de ploeg van Koeman om 21:45 uur in Zenica tegen Bosnië en Herzegovina.