Het Serie A-duel tussen Fiorentina en Inter is zondagavond al in de eerste helft stilgelegd wegens een medisch noodgeval omtrent middenvelder Edoardo Bove. De 22-jarige Italiaan, door Fiorentina gehuurd van AS Roma, ging naar de grond en bleef roerloos liggen. Teamgenoten en even later medisch personeel snelden naar Bove toe, die uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. De wedstrijd is inmiddels definitief gestaakt.

Het incident zorgde voor zichtbare emoties bij de spelers op het veld, van zowel de thuis- als uitploeg. Nadat Bove naar de grond ging, werd hij tijdens de behandeling omcirkeld door de spelers.

Al snel was er een ambulance op het veld, die Bove zou afvoeren naar het ziekenhuis. Het duel werd stilgelegd en de spelers en trainers begaven zich richting de kleedkamers. Het is vooralsnog onduidelijk hoe de middenvelder eraan toe is.

De wedstrijd, waarin nog niet was gescoord, werd direct stilgelegd. Er was daarna wat onzekerheid over het uitspelen van de wedstrijd. Inmiddels is duidelijk geworden dat het duel definitief is stilgelegd.