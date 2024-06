Edin Terzic neemt ontslag bij Borussia Dortmund en legt direct uit waarom

Edin Terzic heeft zijn ontslag ingediend bij Borussia Dortmund, zo maken de Duitsers bekend via de officiële kanalen. Die Borussen hebben de vertrekwens van de 41-jarige trainer gerespecteerd, waardoor er na twee jaar een einde komt aan zijn periode als eindverantwoordelijke in het Signal Iduna Park. De oefenmeester legt de supporters direct uit waarom hij deze beslissing heeft genomen.

“Beste fans: ook al doet het me nu veel pijn, ik wil jullie laten weten dat ik BVB vandaag ga verlaten”, begint Terzic. “Het was een enorme eer om deze geweldige club naar een DFB-Pokal te leiden en, recent nog, naar een Champions League-finale.”

“Na onze finale op Wembley heb ik de clubleiding om een gesprek gevraagd. Na negen jaar bij Dortmund, waarvan zes jaar in verschillende functies en tweeënhalf jaar als hoofdtrainer, vind ik dat de naderende nieuwe start gepaard moet gaan met een nieuwe man aan de zijlijn.” Terzic geeft aan dat hij het moeilijk vond om deze beslissing te nemen.

“Iedereen die mij kent weet dat er de afgelopen weken twee harten in mijn borst hebben geklopt. Maar zelfs na intensieve gesprekken is mijn gevoel niet veranderd. Ik wens Borussia Dortmund het allerbeste toe. Ik zeg dank je wel en tot ziens.”

Reactie van clubleiding

Hans-Joachim Watzke, de CEO van de club, bedankt Terzic voor zijn inspanningen. “Terzic heeft uitstekend werk verricht tijdens zijn periode bij BVB. We zijn hem allemaal erg dankbaar. Edin en ik zullen altijd vrienden blijven”, laat hij optekenen.

Ook Lars Ricken, directeur sport van die Borussen, spreekt mooie woorden over de vertrekkende trainer. “Ik heb lange tijd in een sfeer van vertrouwen met Terzic samengewerkt tijdens zijn periode als jeugdtrainer, technisch directeur en recentelijk als hoofdtrainer. In alle functies was het een voorrecht voor hem om voor deze club te werken. Edin zal altijd een Borussian blijven en deel uitmaken van de BVB-familie.”

Sebastian Kehl, sportief directeur van de Champions League-finalist, geeft aan dat ‘Terzic door en door een Borussian is’. “Het is een geweldig en zeer authentiek persoon en hij heeft zich altijd honderd procent ingezet voor de club. We hebben samen heel veel meegemaakt. Het was heel leuk om samen met Edin aan onze doelen te werken. Onze successen van de afgelopen jaren zullen altijd met hem worden geassocieerd. Ik weet zeker dat we elkaar nog eens gaan zien.”

