Ed Sheeran meldt zich op Instagram met duidelijke boodschap nadat hij interview van Rúben Amorim verstoorde

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Rúben Amorim en Ed Sheeran, die een interview van de Portugees verstoorde.

Manchester United wist zijn eerste duel onder leiding van manager Amorim niet te winnen. The Red Devils speelden met 1-1 gelijk op bezoek bij Ipswich Town en na afloop kwam de Portugese keuzeheer met tekst en uitleg voor de camera van Sky Sports.

Terwijl Amorim aan het woord was, werd hij plotseling onderbroken door Ed Sheeran. De zanger eiste de aandacht op tijdens het interview en de camera’s werden op hem gericht. “Ik denk niet dat hij met me wil praten”, zei Sheeran over Amorim, die reageerde: “Nee, dat wil ik niet.”

Het fragment deed de nodige stof opwaaien en het kwam de musicus op de nodige kritiek te staan. De zanger komt daarom nu met een reactie op Instagram. "Mijn excuses als ik Amorim gisteren (zondag, red.) beledigd heb", schrijft Sheeran.

"Ik had niet in de gaten dat hij op dat moment geïnterviewd werd, ik kwam alleen even gedag zeggen tegen Jamie (Redknapp, red.)", doelt hij op de voormalig voetballer die ook aanwezig was bij de nabeschouwing van het duel.

"Uiteraard voel ik me een beetje een eikel, maar het leven gaat door. Geweldige wedstrijd, gefeliciteerd aan eenieder die erbij was", sluit de popartiest zijn bericht af.