Earnest Stewart weet van één speler zeker dat hij PSV deze maand niet zal verlaten

Earnest Stewart wil niets weten van een tussentijds vertrek van Ricardo Pepi. De aanvaller uit de Verenigde Staten is op termijn de opvolger van Luuk de Jong, zo benadrukt de bestuurder in Eindhovense dienst.

Bronnen wisten onlangs aan GOAL te melden dat clubs uit de Premier League en de Ligue 1 achter Pepi aan zouden zitten. Vanuit Engeland zou zelfs een bod van twintig miljoen euro worden voorbereid.

''Ik kan alle transfergeruchten van tafel vegen, want er komt geen transfer. Daar bestaat geen twijfel over'', spreekt Stewart duidelijke taal in een uitgebreid interview met GOAL.

''De manier waarop ik naar Ricardo kijk, en de manier waarop wij naar Ricardo kijken... Hij is fantastisch geweest in de manier waarop hij zichzelf als speler heeft ontwikkeld'', is de PSV-directeur zeer blij met het feit dat Pepi momenteel in Eindhoven voetbalt.

''Toen hij kwam, was zijn positionele spel één van de dingen waar we nieuwsgierig naar waren, maar waar we ook over spraken. Wat hij als spits moet doen in bepaalde situaties, vooral in de kleine ruimtes. Als je ziet waar Pepi bijna anderhalf jaar geleden was en waar hij nu is, dat is echt geweldig. Hij heeft echt een aantal stappen gezet'', looft Stewart de ontwikkeling van de Amerikaanse spits.

''Pepi heeft ook pech gehad, omdat Luuk de Jong zijn concurrent is. Dat is één van de beste spitsen die er rondloopt, zeker in de lucht'', zag Stewart een concurrentiestrijd ontstaan bij PSV. ''Ze vechten allebei om speeltijd, waardoor hun niveau omhoog is geschoten.''

''Luuk is niet de jongste meer'', weet de technisch directeur dat De Jong op zijn 34ste in de herfst van zijn loopbaan is aanbeland. ''Maar hij is nog steeds van grote waarde, en hopelijk blijft dat nog een tijdje zo. Maar aan de andere kant zal Ricardo op een gegeven moment de nummer één spits van PSV worden.''

Stewart wil niet veel kwijt over een eventueel nieuw contract voor Pepi, die momenteel tot medio 2028 vastligt bij PSV. ''Ik ga liever niet op individuele gevallen in. Maar ik kan wel zeggen dat er bij PSV momenteel de nodige gesprekken gaande zijn.''

Volgens Voetbal International en het Eindhovens Dagblad is PSV in gesprek met Pepi over een deal tot 2030. Beide partijen zouden zelfs al een mondeling akkoord hierover hebben bereikt.