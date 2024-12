Earnest Stewart ontvouwt duidelijk plan dat PSV voor Luuk de Jong heeft

Luuk de Jong gaat naar alle waarschijnlijkheid langer door bij PSV, zo zegt technisch directeur Earnest Stewart zondagmorgen bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. Bovendien hoopt de Nederlandse Amerikaan dat de 34-jarige aanvalsleider ook na zijn spelersloopbaan werkzaam blijft in Eindhoven.

Binnen PSV is het duidelijk wat de club van plan is met de ervaren spits, die de afgelopen weken - ook wegens een blessure - steeds meer speelminuten af moet staan aan collega annex concurrent Ricardo Pepi.

Ondanks de nadrukkelijke sollicitatie van de Amerikaanse spits, houdt Stewart vertrouwen in de nummer één keus van trainer Peter Bosz. "Ik kan het zo stellen: Luuk willen wij zo lang mogelijk bij PSV houden", maakt de technisch beleidsman zondag duidelijk bij Goedemorgen Eredivisie.

De Eindhovenaren hebben namelijk ook de hoop dat De Jong na zijn spelerscarrière binnen de club actief blijft, in welke hoedanigheid dan ook. "Daar liggen nog geen keiharde afspraken voor”, zegt Stewart. “We hebben wel een aantal gesprekken met elkaar gehad."

De Jong is volgens Stewart nog altijd van grote waarde voor Bosz en zijn elftal. De in Zwitserland geboren aanvaller kwam dit seizoen in achttien officiële duels in actie en was daarin acht keer trefzeker. Vier keer fungeerde hij als aangever.

Mocht De Jong echter verlengen in het Philips Stadion, zal dat nog niet zijn in een trainersfunctie of een andere buitenveldse rol. "Als we het over doorgaan hebben, hebben we het sowieso niet over dat hij al een andere functie gaat doen", zegt Stewart.

"Hij is nu nog veel te fit, veel te belangrijk, veel te goed, dus dat zou als speler zijn.” Of de ervaren spits dan ook binnenkort zijn krabbel zet onder een nieuw dienstverband? “Dat zou kunnen, misschien is dat al gebeurd”, houdt de directeur de kaarten nog even dicht tegen zijn borst.