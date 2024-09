Dusan Tadic is met cruciale openingstreffer goud waard voor Fenerbahçe

Fenerbahçe heeft zondagavond een belangrijke zege geboekt in de Süper Lig. De ploeg van trainer José Mourinho versloeg Antalyaspor dankzij een goal van Dusan Tadic en een eigen doelpunt van Thalisson Kelven: 0-2. Fenerbahçe verkleint de achterstand op koploper Galatasaray tot vier punten. Cim Bom speelde vrijdag verrassend met 3-3 gelijk tegen Kasimpasa.

Bijzonderheden:

Fenerbahçe dacht al vroeg op voorsprong te komen, maar de buitenspelregel zette een streep door de treffer. Aan de andere kant kwamen de bezoekers juist goed weg, toen Braian Samudio de paal raakte. Fenerbahçe wist voor rust weinig uitgespeelde kansen te creëren in Antalya. Met name Allan Saint-Maximin probeerde, tevergeefs, wat te forceren.

Na rust liet Jakub Kaluzinski na Antalyaspor op voorsprong te zetten en daar maakte Fenerbahçe dankbaar gebruik van. Ex-Feyenoorder Sebastian Szymanski veroverde de bal op het middenveld en gaf mee aan Fred. De Braziliaan stak Tadic weg met een strakke pass en de voormalig aanvoerder van Ajax rondde keurig af in de korte hoek: 0-1.

Een kwartier voor het einde zag Edin Dzeko een treffer worden afgekeurd worden, opnieuw wegens buitenspel. Fenerbahçe slaagde er enkele minuten later alsnog in het duel te beslissen. Sebastian Szymanski gaf mee aan Filip Kostic, wiens voorzet in eigen doel werd gekopt door Thalisson: 0-2.