Het is nog onzeker of Quinten Timber en Hwang In-beom op tijd fit zijn voor de Champions League-wedstrijd van Feyenoord tegen Bayern München. Het tweetal traint dinsdagochtend apart van de groep, zo valt te zien op een foto van Dennis van Eersel, sportverslaggever van Rijnmond, op X.

Timber raakte begin januari geblesseerd tijdens het trainingskamp van Feyenoord in het Spaanse Marbella. De controlerende middenvelder zou het thuisduel met FC Utrecht (1-2) sowieso al missen wegens een schorsing. Hij was niet op tijd hersteld voor het bekerduel met Rijnsburgse Boys (1-4 winst) en het 1-1 gelijkspel op bezoek bij Willem II.

Hwang kampt ook met blessureleed sinds het winterse trainingskamp van de Rotterdammers. De 68-voudig international van Zuid-Korea miste alle wedstrijden van Feyenoord na de winterstop en is net als Timber een vraagteken voor de kraker tegen Bayern.

Dávid Hancko deed dinsdagochtend gewoon weer met de groep mee. De begeerde centrumverdediger haakte zaterdag kort voor aftrap van de uitwedstrijd tegen Willem II af door ziekte. Bart Nieuwkoop kreeg in Tilburg last van zijn heup tijdens de warming-up en was dus niet inzetbaar voor trainer Brian Priske, die de rechtsback dinsdag gewoon verwelkomde op het trainingsveld.

Priske sprak vrijdag op de persconferentie voorafgaand aan Willem II-uit de hoop uit dat Timber en Hwang op tijd fit zijn voor het bezoek van Bayern aan Rotterdam-Zuid. De verwachting is dat de coach dinsdag op het persmoment in De Kuip daarover meer duidelijkheid kan verschaffen.

Priske deed afgelopen weekeinde bij ESPN zijn beklag over de blessuregolf die Feyenoord teistert. ''Ik snap het niet. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Het is echt veel. We zijn zeker bezig met de medische staf en we hebben tijdens de winterstop al goede dingen gedaan.''

''De laatste week zijn er plots weer een aantal spelers die uitvallen. Als je het dan hoort met Dávid en Bart, geeft dat wel zorgen'', baalt Priske van de vele blessuregevallen in zijn selectie.