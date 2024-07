Dumfries lovend over teamgenoot na Roemenië - Nederland: ‘Hij was geweldig!’

Denzel Dumfries is heel blij dat het Nederlands elftal de kater van het verlies op het EK tegen Oostenrijk heeft kunnen wegspoelen tegen Roemenië (0-3 winst). De rechtsback van Oranje is na afloop lovend over diverse ploeggenoten.

Het meest lijkt Dumfries onder de indruk van Xavi Simons. "Xavi was echt geweldig vandaag, ook in het pressen, in het omschakelen", zegt de rechtsback van Inter voor de camera van Voetbalzone.

Donyell Malen is met twee doelpunten de gevierde man, maar blijft volgens Dumfries met twee voeten op de grond. "Donyell is nu natuurlijk even het mannetje, maar hij is een hele nuchtere jongen. Alle buitenspelers die we tot onze beschikking hebben hebben zoveel individuele kwaliteiten, die kunnen een wedstrijd openbreken. Dat zag je ook de eerste helft met Steven Bergwijn, die tussen de linies heel goed speelde en kansen creëerde."

Waar Dumfries zeer lovend is over zijn ploeggenoten, tempert Virgil van Dijk in de mixed zone de hosannastemming. "Wij moeten gewoon rustig blijven", aldus de aanvoerder van het Nederlands elftal.

"We moeten niet gaan zweven. We hebben gewonnen, een goede wedstrijd gespeeld en nu is het tijd om voor te bereiden op een zware tegenstander. Of het nou Turkije of Oostenrijk wordt, het wordt een zware wedstrijd", besluit Van Dijk. Turkije ging met een 2-1 zege op Oostenrijk uiteindelijk naar de kwartfinale, die zaterdag om 21:00 uur wordt gespeeld tegen Nederland.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties