Dumfries laat zich aftroeven bij de tweede paal: Inter niet langs Napoli

Inter is er niet in geslaagd de midweekse Champions League-kater tegen Atlético Madrid weg te spoelen met een zege. De ploeg van trainer Simone Inzaghi stond dankzij een treffer van Matteo Darmian lang met 1-0 voor, totdat Juan Jesus tien minuten voor tijd binnenknikte uit een hoekschop: 1-1. Zorgen om het gelijkspel hoeft Inter zich niet te maken. De voorsprong op nummer twee AC Milan bedraagt veertien punten. Napoli, dat zevende staat, pakt een belangrijk punt met het oog op een Europees ticket.

Bij Inter stonden geen Nederlanders aan de aftrap. Darmian kreeg rechts op het middenveld de voorkeur boven Denzel Dumfries, al zou hij nog wel invallen. Dat gold niet voor mede-bankzitters Stefan de Vrij en Davy Klaassen. Bij Napoli zat Victor Osimhen de hele wedstrijd op de bank.

Inter zocht al snel de aanval via Marcus Thuram, die op het laatste moment kon worden afgestopt door Juan Jesus. De Braziliaanse centrumverdediger verrichte even later opnieuw een cruciale ingreep, waarmee hij Lautaro Martínez beroofde van een schietkans.

In de fase daarna was het een klein wonder dat Inter de voorsprong niet pakte. Allereerst had Napoli-goalie Alex Meret een knap antwoord in huis op een vallende kopbal van Darmian. Meret stond op tijd op om ook de rebound van Lautaro te keren. De rebound van de rebound was een prooi voor Nicolò Barella, die hoog over schoot. Inter bleef aandringen en druk zetten, terwijl Napoli amper in het stuk voorkwam.

Inter speelde zichzelf echter een beetje uit de wedstrijd, daar meerdere aanvallen op niets uitliepen wegens buitenspel. Giacomo Raspadori zorgde voor een van de weinige gevaarlijke momenten van Napoli, maar ook zijn gekraakte schot werd nooit écht gevaarlijk. Niet veel later kopte Hamed Traorè naast. Vlak voor rust sloeg Inter alsnog toe. Alessandro Bastoni legde keurig terug op Darmian, die ter hoogte van de strafschopstip de verre hoek vond: 1-0.

Inter op ???????????????????? ?? Matteo Darmian is de slimste en zet Internazionale op slag van rust op 1-0 ??#ZiggoSport #SerieA #InterNapoli pic.twitter.com/gbqZTdn8pj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 17, 2024

Inter bleef ook na rust de bovenliggende partij, al ontbrak het bij de aanstaande landskampioen wel aan de nodige scherpte. Zo stuitte Lautaro op Meret, die even later een inzet van Thuram over zag gaan. Meret was een van de betere spelers aan de zijde van Napoli, getuige ook zijn puike redding op een vrije trap van Federico Dimarco.

Napoli vocht zich beetje bij beetje terug in de wedstrijd en deelde Inter al een waarschuwing uit toen een kopbal van Traorè over en naast ging. Raspadori kreeg even later wat ruimte aan de rechterkant en sprintte richting Yann Sommer, die tot zijn opluchting zag hoe de Italiaan van de bal werd gezet door een van zijn verdedigers.

Daar is de ??????????????????????! ?? De wedstrijd is weer in evenwicht, Juan Jesus kopt Napoli naast Inter ??#ZiggoSport #SerieA #InterNapoli pic.twitter.com/YhHNP89Upr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 17, 2024

Tien minuten voor tijd zorgde Juan Jesus toch nog voor de gelijkmaker, die er in de tweede helft aan zat te komen. De mandekker liet bij de tweede paal zien uitstekend te kunnen koppen, al kreeg hij daar ook veel te veel ruimte van invaller Dumfries: 1-1. In de slotfase ging Inter op jacht naar de zege, wat een vermakelijke slotfase opleverde. Treffers vielen daarin echter niet.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties