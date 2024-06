Duitsland wint week voor EK van Griekenland, ondanks fout Manuel Neuer

Duitsland heeft de laatste oefeninterland voor de start van het EK winnend afgesloten. De ploeg van bondscoach Julian Nagelsmann ging tegen Griekenland rusten met een 0-1 achterstand, maar wist alsnog met 2-1 te winnen. Duitsland start over precies een week het EK in eigen land, met Schotland als eerste opponent in de poulefase.

Vangelis Pavlidis begon op de bank in het Borussia-Park van Borussia Mönchengladbach, maar viel al na acht minuten in. De begeerde AZ-spits verving de geblesseerd geraakte Fotis Ioannidis. Op dat moment was al duidelijk dat Griekenland zich niet wilde verstoppen tegen EK-favoriet Duitsland.

Manuel Neuer had twee fabelachtige reddingen nodig om de doorgebroken Christos Tzolis van scoren af te houden. Duitsland, met de binnenkort afzwaaiende Toni Kroos op het middenveld, had meer balbezit (54 procent), maar wist de Grieken in aanvallend opzicht nauwelijks te verrassen.

Duitsland keek na 33 minuten zelfs tegen een achterstand aan. Een slordige pass van Jonathan Tah richting Jamal Musiala werd onderschept door Tzolis. Neuer kon zijn schot nog pareren, al was dat bepaald geen goede redding, maar had geen antwoord op de rebound van dichtbij van Giorgos Masouras: 0-1. Neuer beging recentelijk ook al enkele flaters bij Bayern München en had maandag geluk dat een fout niet werd afgestraft door Oekraïne.

Duitsland toonde snel herstel, ware het niet dat de gelijkmaker van Kai Havertz kort voor rust werd geannuleerd wegens buitenspel. Havertz scoorde tien minuten na rust opnieuw, en ditmaal bleef de gelijkmaker gewoon staan. De aanvaller van Arsenal werd aangespeeld door invaller Leroy Sané, draaide goed weg en scoorde vervolgens beheerst: 1-1. Duitsland verhoogde de druk en zag het balbezit oplopen tot maar liefst 72 procent.

Nagelsmann wisselde volop halverwege de tweede helft en bracht onder meer Pascal Groß binnen de lijnen. Dat bleek een gouden greep te zijn van de Duitse bondscoach. Pavlidis kwam weinig in het spel voor, al had de AZ'er een kwartier voor tijd meer moeten doen met de geboden ruimte. Nico Schlotterbeck zorgde ervoor dat het Griekse gevaar werd bezworen.

Winst voor Duitsland leek er niet meer in te zitten toen Benjamin Henrichs de lat teisterde met een harde knal. De zege kwam er alsnog, toen een voorzet vanaf rechts van Henrichs niet goed werd verwerkt door de Griekse defensie. Groß stond op de rand van de zestien klaar om te volleren en zag de bal tot zijn grote vreugde in het doel verdwijnen: 2-1.

