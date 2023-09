Duitsland loopt weg met nieuwe 32-jarige ontdekking: ‘DFB-ster’

Maandag, 18 september 2023

In Duitsland is men bijzonder gecharmeerd van de ontwikkeling van Pascal Gross. De middenvelder van Brighton & Hove Albion, die vorige week zijn debuut maakte namens de nationale ploeg tegen Japan, voltooide zijn droomweek zaterdag met een klinkende 1-3 zege op Manchester United. Duitse en Engelse media steken de loftrompet over de middenvelder.

"Hij is een grote hit in de Premier League", kopt BILD. "Vorige week maakte hij zijn debuut in Duitsland en nu schiet hij zijn ploeg naar de overwinning tegen Manchester United. In de tweede helft was het Gross die onder druk van United voor de 2-0 tekende. Eerst stuurde de DFB-ster wereldkampioen Lisandro Martínez met een geweldige schijnbeweging het bos in, om vervolgens ijskoud voor de tweede treffer te tekenen."

Thirty passes. Goal. De Zerbismo. ?? pic.twitter.com/2PLlE5aJeS — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 17, 2023

Ook bij Brighton lopen ze weg met Gross. 'King of Manchester' slingerde de club zaterdag op X, gevolgd door 'Der Kaiser'. Gross is bezig aan zijn zevende opeenvolgende seizoen in dienst van the Seagulls. Hij kwam tot dusver tot 219 wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij 29 keer scoorde en 39 assists afleverde. Voor zijn komst naar Engeland kwam hij in Duitsland uit voor FC Ingolstadt, Karlsruher SC en TSG Hoffenheim.

The Mirror spreekt van een 'indrukwekkende vorm' van Gross. "Hij is door de jaren heen een doorn in het oog gebleken voor United. Van de negentien keer dat hij trefzeker was in de Premier League maakte hij er zes tegen United. Tegen geen enkele andere club kwam hij vaker tot scoren." Door de zege heeft Brighton de druk op Erik ten Hag vergroot. Met twaalf punten uit vijf wedstrijden bezet de Europa League-tegenstander van Ajax zelf een knappe vijfde plek.