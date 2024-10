Duitsland begint met 34-jarige debutant aan Nations League-duel met Nederlands elftal

Duitsland begint maandagavond tegen Oranje met twee debutanten in de basisopstelling. In het Nations League-duel in München trekken doelman Oliver Baumann en buitenspeler Jamie Leweling voor het eerst het shirt van die Nationalelf aan. Bovendien kent middenvelder Angelo Stiller zijn basisdebuut.

De 34-jarige Baumann, doelman van TSG Hoffenheim, krijgt de voorkeur boven Alexander Nübel en voormalig Heraclied Janis Blaswich, terwijl Marc-André ter Stegen wegens een blessure niet van de partij is.

Voor hem heeft Baumann een viermanslinie staan, bestaande uit Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck en Maximilian Mittelstädt.

De twee controleurs in het elftal van Julian Nagelsmann zijn Aleksandar Pavlovic en dus Stiller. Beiden maakten pas eerder dit jaar hun debuut voor het nationale elftal. Florian Wirtz begint vanaf de 10-positie.

Op de rechterflank maakt Leweling zijn debuut. De 23-jarige aanvaller van VfB Stuttgart moet samen met Serge Gnabry centrumspits Tim Kleindienst van aanvoer voorzien.

Dat Duitsland met zoveel (basis)debutanten begint tegen het Nederlands elftal, heeft alles te maken met de blessuregolf waar Nagelsmann mee te kampen heeft. Voorafgaand aan de interlandbreak meldden zeven internationals, waaronder onder meer Jamal Musiala en Kai Havertz, zich al af. Maandag kwam daar de kwetsuur van Deniz Undav nog bij.

Opstelling Duitsland: Baumann, Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Mittelstädt; Pavlovic, Stiller; Leweling, Wirtz, Gnabry; Kleindienst.

Opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van de Ven, Hato; Gravenberch, Timber, Reijnders; Simons, Brobbey, Gakpo.