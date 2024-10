Duitsers schrikken zich rot van het Nederlands elftal: 'Oranje speelde echt vreselijk'

Direct na afloop van de 1-0 nederlaag tegen Duitsland klinkt er forse kritiek op het Nederlands elftal. Voormalig internationals Christoph Kramer en Per Mertesacker zijn flink geschrokken van het optreden van Oranje in de Allianz Arena in München.

''Nederland speelde echt vreselijk'', windt Kramer er bij ZDF geen doekjes om. ''Ze speelden in de sterkst mogelijke opstelling, maar aanvallend heeft het Nederlands elftal bijna niets klaargespeeld. Duitsland kwam nauwelijks in de problemen.''

''Er was onzekerheid te bespeuren in het spel van Nederland. Terwijl Duitsland een goede prestatie op de mat heeft gelegd. Hierdoor kijken de supporters ook weer met meer vertrouwen naar de toekomst'', voegt Kramer daaraan toe.

Mertesacker vond het Nederlands elftal opvallend pover voor de dag komen in Zuid-Duitsland. ''Ze speelden met bijzonder weinig energie'', aldus de oud-verdediger, die in 2014 de wereldtitel veroverde met Duitsland.

De voormalig voorstopper van Werder Bremen en Arsenal is een stuk positiever over de Duitse ploeg. ''Onder meer Kimmich, Rüdiger en Leweling hebben een goede indruk achter gelaten'', is de 104-voudig international overwegend tevreden over Duitsland.

Oranje hield tegen Duitsland ruim een uur stand, maar wist desondanks een nederlaag in de Allianz Arena in München niet te voorkomen. Jamie Leweling tekende na ruim een uur spelen voor de winnende treffer.

Duitsland is na de zege op Oranje met tien punten uit vier duels koploper in de Nations League. Het verliezende Nederland volgt op maar liefst vijf punten op de tweede plaats.