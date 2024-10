Duitsland is diep onder de indruk van één speler bij het Nederlands elftal

Julian Nagelsmann verwacht een loodzware wedstrijd voor Duitsland tegen het Nederlands elftal. De Duitse bondscoach heeft maandag in München niet de beschikking over enkele sterkhouders als Jamal Musiala en Kai Havertz en komt daarom op enkele onervaren spelers uit.

Nagelsmann onthult op de persconferentie namelijk dat Aleksandar Pavlovic (20) en Angelo Stiller (23) gaan starten tegen het Nederlands elftal. “Zij hebben allebei een mooie toekomst voor zich, het zijn twee uitstekende spelers.”

Nagelsmann durft vervolgens geen favoriet aan te wijzen voor de wedstrijd van maandag. “Dat maakt me ook niets uit. Het belangrijkste is dat we de wedstrijd winnen. Ik bekijk alles van een positieve kant. De vele blessures zorgen er namelijk ook voor dat nieuwe spelers op kunnen staan.”

Ook Brian Brobbey komt ter sprake op de persconferentie. De 22-jarige spits bezorgde de Duitse defensie, met in het bijzonder Jonathan Tah, vorige maand een loodzware avond in Amsterdam en wordt daarom maandag in München wederom aan de aftrap verwacht.

“Hij is fysiek zo sterk”, aldus de Duitse bondscoach op de persconferentie. “Ik haalde hem destijds naar Leipzig, maar toen vertrok ik. Dat was jammer. Hij is geen klassieke spits die alleen maar in het strafschopgebied staat en balletjes erin tikt. Hij is zo moeilijk te verdedigen”, looft Nagelsmann de Ajax-spits.

Antonio Rüdiger

Antonio Rüdiger was er in Amsterdam niet bij, maar laat ook weten uit te kijken naar de duels met Brobbey. “Hij deed het erg goed de vorige keer met zijn fysieke kracht. Ik kijk ernaar uit om tegenover hem te staan”, zo laat hij weten in gesprek met de NOS.

“Een verdediger zoals ik houdt van een fysiek duel. Hij houdt daar ook van, dus het zal heel interessant worden”, vervolgt de verdediger van Real Madrid. “Je speelt altijd om te winnen, maar zeker door de rivaliteit tussen Nederland en Duitsland”, laait hij vervolgens de boel op voor de wedstrijd tegen Oranje.