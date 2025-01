'Droom van Shaqueel van Persie weer stukje dichterbij na voorstel van Feyenoord'

Feyenoord wil het aflopende contract van Shaqueel van Persie verlengen, zo weet supporterswebsite 1908.nl zondag te melden. De achttienjarige zoon van sc Heerenveen-trainer Robin van Persie tekende in 2022 zijn eerste profcontract en heeft vanwege de goede ontwikkeling van de laatste jaren een nieuwe deal in Rotterdam-Zuid in het vooruitzicht.

De linksbenige Shaqueel van Persie opereert dit seizoen als centrumspits in Feyenoord Onder 19. Na langdurig blessureleed keerde de aanvaller in oktober terug en scoorde bij zijn rentree prompt tegen de leeftijdsgenoten van FC Utrecht. Van Persie junior kreeg tevens speeltijd in het duel met Red Bull Salzburg in de UEFA Youth League en liet toen na om enkele doelpunten te maken.

Shaqueel van Persie zit momenteel opnieuw in de lappenmand, maar is op de weg terug. De in Londen geboren aanvaller doorliep de afgelopen jaren diverse jeugdelftallen van Feyenoord en staat er goed op bij de trainers op Varkenoord. Het wachten is nu op zijn debuut in de hoofdmacht. Trainer Brian Priske lijkt hem voorlopig nog niet over te hevelen naar de A-selectie.

De nog jonge Shaqueel van Persie speelde tot dusver niet alleen voor Feyenoord. Hij doorliep tevens de jeugdopleidingen van Manchester City en Fenerbahçe, waar zijn vader in de herfst van zijn loopbaan enige tijd onder contract stond.

De beloftevolle aanvaller meldde zich in 2017 in de jeugdafdeling van Feyenoord, dat hem nu dus voor langere tijd aan de club wil binden. Shaqueel van Persie had Robin van Persie enige tijd als zijn trainer in Rotterdam, voordat laatstgenoemde vorig jaar zomer bij Heerenveen aan zijn eerste klus als hoofdcoach begon.

Shaqueel van Persie tekende enkele jaren na zijn entree bij Feyenoord zijn eerste profcontract in De Kuip. In het bijzijn van zijn familie werd drie jaar geleden de handtekening onder een meerjarig contract gezet.

''Omdat ik al sinds mijn tiende jaar voor Feyenoord speel is deze dag extra speciaal voor mij'', zo liet de aanvaller destijds optekenen. ''Feyenoord voelt voor mij als een soort tweede thuis. De supporters, het stadion, alles is hier gewoon prachtig. Mijn droom is om uiteindelijk in De Kuip te spelen en het daar goed te doen.''