Driessen ziet Feyenoorder worstelen: ‘Hij weet het echt niet meer’

Valentijn Driessen laat in de Kick-off podcast van de Telegraaf weten erg gecharmeerd te zijn van Anis Hadj Moussa. Volgens de journalist kan Feyenoord de buitenspeler deze zomer al voor een flink bedrag verkopen. Driessen ziet ook hoe één Feyenoorder worstelt met het goede spel van de Algerijn.

Driessen opent met een uitspraak van Dennis te Kloese. "Ik weet wel dat Te Kloese had gezegd: ‘het eerste jaar is aanpassen, het tweede jaar is laten zien, en het jaar erna verkopen we hem’", begint Driessen.

“Ik denk dat ze hem nu al na een jaar kunnen verkopen", stelt de analist. "Die clubs zijn ook allemaal van de dagkoersen. Als ze dit zien, denken ze: hé, dat is een pareltje.”

Driessen maakt vervolgens een vergelijking. “Zoals hij nu speelt, doet hij een beetje denken aan Mahrez. Die heeft het bij Manchester City en Leicester City geweldig gedaan, en nu doet ook Hadj Moussa het geweldig."

Niet alles is hossana wat betreft de Algerijn oordeelt Driessen. “Gimenez lijdt eronder. Paixão doet hetzelfde vanaf de andere kant. Hij gaat de hele tijd maar naar binnen, waar moet Gimenez in godsnaam lopen? Hij weet het echt niet meer”, ziet Driessen.

“Ik vind het knap dat hij de afgelopen vier wedstrijden drie goals heeft gemaakt, maar dat is wel een punt van zorg. Want ook Gimenez is iemand die in principe veel kapitaal vertegenwoordigt”, sluit de journalist af.