Driessen zet Ajax-speler op zijn plek: â€˜Super oncollegiaal om dit te doenâ€™

Driessen zet Ajax-speler op zijn plek: 'Super oncollegiaal om dit te doen'

Mike Verweij en Valentijn Driessen verschillen van mening over Steven Berghuis. De middenvelder van Ajax vroeg woensdag om een check van de VAR na een harde overtreding van Yassin Oukili op Hlynsson. 'Oncollegiaal', zo oordeelt Driessen, terwijl Verweij juist in het kamp-Berghuis bivakkeert.

"Berghuis zag het wel heel scherp hoor, vond ik", neemt Verweij het in Kick-off van De Telegraaf op voor de middenvelder annex aanvaller van Ajax. "Ook zo'n scheidsrechter komt van: 'Nou ik fluit de laatste zes minuutjes nog wel even'. Maar Pol van Boekel had wel gewoon een rode kaart moeten geven voor die overtreding op Hlynsson."

"Nou weet ik niet of je zo moet gaan staan van: 'Kijk eens naar dat VAR-scherm'. Maar dat daar niet naar is gekeken... Dat was wel heel zuur geweest voor RKC. Dan mag je nog zes minuten tegen Ajax voetballen en dan loopt iemand nog even twee wedstrijden schorsing op. Maar ik vond het wel een overtreding waar een rode kaart voor staat", voegt Verweij daaraan toe.

Oukili maakte woensdagavond een stevige overtreding op Hlynsson, maar kwam er vanaf met geel. Berghuis maakte meteen na de overtreding van Oukili een gebaar van de VAR. Vorige week donderdag werd de middenvelder annex buitenspeler zelf na tussenkomst van de VAR naar de kant gestuurd in de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille.

Het moment dat Steven Berghuis om een check van de VAR vraagt.

"Ik vraag me af: vragen voor een kaart is geel. En vragen voor dit (check van de VAR, red.), mag dat wel?", haakt Driessen in. "Ik vond het ook heel oncollegiaal, moet ik zeggen. En zeker omdat je heel snel zag dat die jongen (Hlynsson, red.) door kon spelen. Super oncollegiaal om dit te doen", deelt de journalist een onvoldoende uit aan Berghuis.

"Ik denk juist dat het heel collegiaal was", is Verweij het oneens met zijn collega. "Omdat Hlynsson een jong jochie is in de selectie van Ajax. Die wordt door de oudere spelers echt wel op handen gedragen. En die zagen dat hij een schandalige schop kreeg. Maar je mag het niet doen, want volgens mij staat hier ook een gele kaart voor."

Kees Kwakman schrok ook van de overtreding van Oukili op Hlynsson. "Dat was een smerige overtreding, niet leuk om te zien", aldus de analist na afloop bij ESPN. "Je zag het ook meteen aan de reactie van Berghuis. Hij (Berghuis, red.) zag het in mijn ogen goed. Ik vind niet dat hij dat moet doen, een gebaar maken van de VAR, maar dit is echt een smerige overtreding."

