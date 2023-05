Driessen zag in ‘verderfelijk Eredivisie-seizoen’ slechts twee lichtpuntjes

Dinsdag, 30 mei 2023 om 08:07 • Jordi Tomasowa

Het Eredivisie-seizoen 2022/23 heeft ‘heel veel lelijks geboden’, zo schrijft Valentijn Driessen in zijn column voor De Telegraaf. Volgens de journalist vielen er slechts twee lichtpuntjes te noteren: het spel en de prestaties van Feyenoord én de razendsnelle ontwikkeling die Xavi Simons doormaakte. Driessen haalt vervolgens talloze voorbeelden aan in ‘een poel van dieptepunten’.

De chef voetbal van De Telegraaf is van mening dat de vlag op de modderschuit Eredivisie afgelopen seizoen werd gevormd door het spel en de prestaties van Feyenoord, met in de schaduw de bliksemcarrière van Xavi Simons. “Waarom zou hij niets te zoeken hebben bij PSG met topvoetballers om zich heen, wanneer middelmatige Eerste Divisie-spelers als Branco van den Boomen, Stijn Spierings en Thijs Dallinga een sensatie zijn in Ligue 1 bij Toulouse?”, vraagt Driessen zich hardop af.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Driessen vielen er in de laatste speelronde opnieuw de nodige dieptepunten te noteren. “Steven Berghuis die een supporter een vuistslag geeft, FC Groningen - Sparta dat zonder publiek gespeeld moest worden en Joey Veerman en zijn zwangere vriendin worden zwaar bedreigd omdat hij een vermeende rol zou hebben gespeeld bij het vertrek van Ruud van Nistelrooij.” Veel duels werden dit seizoen daarnaast tijdelijk of definitief gestaakt door vuurwerk, fakkels, rookbommen en bierdouches. Driessen ziet dat het zerotolerancebeleid effect sorteerde en hoopt dat de nieuwe richtlijnen in het nieuwe seizoen worden doorgetrokken.

De columnist haalt vervolgens de homofobe spreekkoren richting Xavi Simons, een antisemitisch lied voor de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax (1-2) en de veelbesproken actie met de One Love-band aan. Driessen heeft eveneens geen goed woord over voor Ajax. “Het ontsloeg trainer Alfred Schreuder en liet de loyale Ajax-man John Heitinga drie maanden bungelen. Als dat het nieuwe dna van Ajax behelst met nieuwe gezichten in de rvc als Jan van Halst en dat van sportsofficer Maurits Hendriks en directeur voetbalzaken Sven Mislintat, dan is er nog steeds een onveilig werkklimaat bij de club.”

Driessen noemt ook ‘het onfatsoenlijke spelletje dat Arne Slot met Feyenoord speelde. “Op sociale media werd hij geslacht. Terecht eiste hij volledige toewijding op weg naar Feyenoords landstitel, maar zelf sprak hij voor het kampioenschap met Tottenham Hotspur en Chelsea.” In een poel van dieptepunten zaten volgens de journalist tot slot nog twee bekerduels. Naast het incident waarbij Davy Klaassen in De Kuip een aansteker tegen zijn hoofd gegooid kreeg, keek Driessen ook met afgrijzen naar de bekerfinale tussen Ajax en PSV. “Spelers van beide ploegen zorgden voor een schandalige vertoning zonder enig respect voor elkaar en de scheidsrechter. De overbetaalde pseudovedetten waren zich totaal niet bewust van hun voorbeeldfunctie voor de jeugd en amateurvoetballers.”