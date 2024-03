Driessen: ‘Uitschakeling PSV komt door kapitale blunder van Brands en Stewart’

PSV bleek woensdagavond niet bij machte om zich te plaatsen voor de kwartfinale van de Champions League. In Duitsland was Borussia Dortmund met 2-0 te sterk, nadat de heenwedstrijd in Eindhoven in 1-1 was geëindigd. De Nederlandse kranten zagen een onmachtig PSV.

Als we Valentijn Driessen mogen geloven, is het transferbeleid in het Philips Stadion de voornaamste reden voor de uitschakeling van de Eindhovenaren. De chef voetbal van De Telegraaf ziet één positie waar PSV zich had moeten versterken in een van de afgelopen transferperiodes.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"De achilleshiel is al jaren de invulling van de positie van de centrale verdediger aan de rechterkant", schrijft Driessen. "Omdat André Ramalho niet voldoet, ziet trainer Peter Bosz zich keer op keer genoodzaakt zijn koningskoppel Veerman-Schouten te ontmantelen. Het is een kapitale blunder van algemeen directeur Marcel Brands en technisch directeur Earnest Stewart dat zij ondanks tientallen miljoenen aan investeringen geen adequate vervanger voor Ramalho hebben opgehaald."

Rik Elfrink zag dat de nodige PSV'ers het lastig hadden in het Signal Iduna Park. "Guus Til viel dit keer tegen, daar hoeft niemand moeilijk over te doen. Misschien had hij nog problemen na zijn terugkeer na een blessure, maar het ging voor de PSV'er te snel en hij kwam in zijn enige speelhelft nooit lekker in de wedstrijd", aldus Elfrink in het Eindhovens Dagblad.

Ook Johan Bakayoko had het moeilijk, zo zag de PSV-clubwatcher. "Hij kwam zijn man amper voorbij en was niet echt dreigend, maar dat kan met de combinatie van zijn leeftijd en zijn seizoen weleens voorkomen."

Willem Vissers zag dat Joey Veerman, normaliter een van de sterkhouders in het elftal van Peter Bosz, niet zijn gebruikelijke niveau aantikte. "Joey Veerman is aan de bal sterk en creatief, maar hij weet inmiddels dat een voetballer veel vaker de bal niet heeft dan wel, en dan is hij een wat moeilijk lopende, slecht wegdraaiende pion, alsof hij modderige laarzen draagt in plaats van kekke kicksen", zo is de Volkskrant-journalist van mening. "Zelfs heel veel passes mislukten, en dan is zijn waarde vrij beperkt."

Duitse media

Ook in de Duitse media was er de nodige aandacht voor het affiche.zag dat Dortmund sterk aan de wedstrijd begon. "De koploper van Nederland stond in de openingsfase de hele tijd onder druk. De thuisploeg had meer balbezit, won meer duels en kreeg aanzienlijk meer kansen."

Volgens Kicker hadden Die Borussen geen makkelijke avond. "Dortmund worstelde. PSV oogde overrompeld en kwam er op het middenveld amper aan te pas. De uitploeg bleef tot de slotfase in leven, maar moest uiteindelijk buigen door de genadeklap van Reus."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties