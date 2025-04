Driessen speculeert over aanvoerderschap Bergwijn bij Ajax: 'Hij kon heel goed met de donkere jongens'

Steven Bergwijn blikte in de podcast Convo terug op zijn periode bij Ajax, waar hij tot aanvoerder werd gebombardeerd door toenmalig trainer Maurice Steijn. De aanvaller, inmiddels actief bij Ittihad Club, vond het niet leuk om aanvoerder te zijn. Het interview wordt ook besproken bij Vandaag Inside, waar men moet lachen om de woorden van de vleugelaanvaller.

Na het vertrek van Dusan Tadic naar Fenerbahçe moest er een nieuwe aanvoerder worden gekozen in Amsterdam. De keuze viel op Bergwijn. “Hij kwam op het trainingskamp naar me toe en daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor", blikte Bergwijn terug op het moment dat Steijn hem aanvoerder maakte.

“Maar diep in mezelf had ik al zoiets van: ik zie mezelf niet als aanvoerder. Ik wilde gewoon mezelf kunnen zijn, maar je gaat ook niet nee zeggen tegen de band."

“Voor mij was het moeilijkste wel die interviews geven. Ik hou daar niet van. Ik zeg gewoon wat ik denk. Recht is recht en krom is krom. Nu moest ik ineens politiek correct zijn. Dat vond ik moeilijk, want ik wil me gewoon kunnen uiten."

“Niemand anders wilde aanvoerder zijn of kon je die band geven. Ik had nog een band met die jongere gasten en ik was die jongen uit Amsterdam. En toen kwam alles wel op mij, man", aldus Bergwijn.

"Dit is wel iemand die voor de troepen gaat staan", reageert Driessen cynisch op de woorden van Bergwijn. "Iemand die zegt hoe het moet en spelers op hun nummer zet." De woorden van Driessen over Bergwijn leidden tot gelach bij onder meer tafelgast René van der Gijp.

"Hij zegt dat hij altijd de waarheid spreekt. Dan had hij naar Steijn moeten gaan en zeggen: 'Je moet mij geen aanvoerder maken. Ik ben geen aanvoerder'. Presentator Wilfred Genee stelt dat Bergwijn 'nog nooit op een uitspraak is betrapt'. "Nu ook niet", reageert Driessen.

Tafelgast Albert Verlinde vraagt zich af wat dan wel 'die ene kwaliteit zou kunnen zijn' waardoor de keuze op Bergwijn viel. "Het enige is dat hij met die donkere jongens heel goed kon", antwoordt Driessen. "De spelers uit de eigen jeugd, Brobbey en dergelijke. Hato. Die hadden wel wat met hem."

Bergwijn leek ook dit seizoen te zullen blijven bij Ajax, maar op de laatste dag van de zomerse transferdeadline kocht Ittihad Club hem weg. Bergwijn presteert vooralsnog uitstekend in Saudi-Arabië met 10 goals en 6 assists in 24 wedstrijden.