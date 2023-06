Driessen pakt Mislintat aan om ‘excuus’ en twijfelt over ‘coach op poleposition’

Donderdag, 1 juni 2023 om 21:06 • Mart van Mourik

Valentijn Driessen vindt de handelwijze van Ajax omtrent het wegsturen van John Heitinga enigszins opvallend. In een video-item van De Telegraaf geeft de journalist aan dat hij het eens is met directeur voetbalzaken Sven Mislintat om niet verder te gaan met de interim-trainer, al vindt Driessen dat de communicatie gestroomlijnder had moeten zijn.

“Ik kan me goed voorstellen dat ze niet verder willen met Heitinga, maar het is wel heel laat bekendgemaakt”, vertelt Driessen in gesprek met presentator Pim Sedee. “Je had dit veel eerder tegen Heitinga moeten zeggen. Hij wordt sowieso geen assistent van de nieuwe coach, want Mislintat ziet Heitinga als een typische hoofdtrainer. Volgens hem is het nog nooit goed afgelopen wanneer een hoofdtrainer plotseling teruggezet wordt in de rol van assistent. We moeten hem als ‘dataduitser’ maar geloven, want ik heb die data niet bij de hand. Maar ik vind het een slap excuus.”

Ajax heeft aangegeven Heitinga wel graag te willen behouden, al is het onduidelijk of er een rol beschikbaar is binnen de club. “Ik snap ook niet hoe hij John Heitinga nu verder gaat helpen dan. Ze wíllen hem wel helpen, maar volgens mij zijn er nauwelijks vacatures binnen Ajax. Alleen hoofd jeugdopleidingen, maar daarvoor is Heitinga denk ik niet geschikt. Ik neem aan dat ze op zoek gaan naar een club waar ze hem kunnen stallen.”

Mislintat geeft naar verluidt de voorkeur aan een buitenlandse opvolger van Heitinga. Eerder op de donderdag maakte de technisch directeur bekend gesprekken te voeren met FK Bodø/Glimt-trainer Kjetil Knutsen. “Hij gaf aan dat hij gesproken heeft met de zaakwaarnemer van Knutsen. Het is bekend dat hij de afgelopen twee weken een aantal keer in Nederland is geweest en ik neem aan dat hij op poleposition ligt. Omdat Mislintat heeft aangegeven dat hij in beeld is, neem ik aan dat er ook geen andere trainers zijn die boven deze Noor op het lijstje staan.”

Hoewel Knutsen kampioen met Bodö/Glimt tweemaal landskampioen werd in Noorwegen en onder meer in oktober 2021 in de groepsfase van de Conference League indruk maakte door AS Roma met 6-1 te verslaan, vindt Driessen de Amsterdamse interesse in Knutsen opvallend. “Ze willen een ervaren trainer. Maar als je kijkt naar internationale ervaring van Knutsen, dan is dat alleen zijn periode bij FK Bodø/Glimt. Dat valt qua internationale ervaring weer reuze mee.”