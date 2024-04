Driessen noemt opvallende naam die bij Ajax ‘rondzingt’ als opvolger van Kroes

Doordat Alex Kroes dinsdag op non-actief is gezet moet Ajax in de komende weken op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. De kersverse bestuurder handelde met voorkennis bij de aankoop van aandelen. Valentijn Driessen brak een lans voor Michael Kinsbergen als mogelijke opvolger, maar weet dat er een andere naam rondzingt binnen de clubleiding van Ajax.

“De naam die bij Ajax rondzingt is die van Bert van Oostveen. De onvolprezen Bert van Oostveen die de grote KNVB-directeur was”, zegt Driessen met sarcastische ondertoon bij Vandaag Inside.

“Op basis waarvan? Je kan niet zeggen dat hij de KNVB heel goed heeft geleid”, reageert Johan Derksen. Driessen heeft echter wel een idee waarom Van Oostveen als potentiële opvolger van Kroes genoemd wordt. “Hij is een grote bekende van Michael van Praag, zij hebben heel veel samengewerkt bij de KNVB.”

Michael van Praag is momenteel voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax. Hij liet dinsdag na de schorsing van Kroes weten dat hij de directie als gedelegeerd commissaris gaat ondersteunen en betrokken zal zijn bij de zoektocht naar een nieuwe algemeen directeur.

Van Praag was van 2008 tot 2019 bondsvoorzitter van de KNVB, terwijl Van Oostveen van 2010 tot 2016 directeur betaald voetbal van de voetbalbond was. Van Oostveen besloot destijds zelf te stoppen, omdat hij meer en meer onder vuur kwam te liggen.

Omdat de KNVB een technisch directeur ontbeerde, nam Van Oostveen bij de voetbalbond ook beslissingen op voetbaltechnisch vlak. Zo stelde Van Oostveen Guus Hiddink aan als bondscoach, als opvolger van Louis van Gaal na het WK in 2014. Hij passeerde daarbij Ronald Koeman, die succesvol was bij Feyenoord en zijn ambities om Oranje onder zijn hoede te nemen niet onder stoelen of banken stak. Bovendien kon Koeman destijds ook op veel draagvlak rekenen.

Vanaf 1 december 2017 is Van Oostveen directeur-bestuurder van Kenniscentrum Sport en Bewegen. Ook is hij sinds 2020 lid van de raad van toezicht van het Longfonds

Kinsbergen

In de ogen van Driessen kan Ajax beter iemand anders bellen als opvolger van Kroes: Michael Kinsbergen. Kinsbergen was al tussen 2012 en 2015 algemeen directeur bij Ajax en werkte daarna tot 2019 als operationeel directeur bij AZ.

“Ajax moet Kinsbergen echt bellen. Hij zit er op te wachten. Het botert alleen niet zo tussen hem en RvC-voorzitter Van Praag, dus zal hij over zijn eigen schaduw heen moeten stappen om hem te bellen", aldus Driessen

Van Overdijk

Volgensis Robert van Overdijk een van de kandidaten om de nieuwe algemeen directeur van Ajax te worden. Van Overdijk is onder meer bekend vanwege zijn rol als algemeen directeur van Circuit Zandvoort en de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix.