Driessen maakte korte metten met voorspelling Sneijder: 'Hij is af en toe de weg kwijt'

Valentijn Driessen hoorde Wesley Sneijder iets opmerkelijks zeggen. De voormalig middenvelder ziet namelijk een andere club dan PSV, Ajax of Feyenoord dit seizoen de landstitel grijpen in de Eredivisie, iets waar Driessen totaal niet in gelooft.

''Ajax doet mee om de titel, maar FC Utrecht ook'', zo voorspelt Sneijder in Rondo van Ziggo Sport. Presentator Wytse van der Goot lijkt verbaasd door de uitspraak en wil weten waarom de voormalig topvoetballer dat denkt.

''Door de komst van Haller'', zet Sneijder zijn mening kracht bij. ''Vlak na de winterstop dacht ik dat Utrecht zou wegzakken, maar als jij gewoon weer 0-0 kan spelen tegen AZ, en je had hem kunnen winnen als Min in de laatste minuut had binnen geknikt.''

''Maar Haller heeft zijn kwaliteiten al laten zien in die twee wedstrijden. En Utrecht heeft gewoon een goede selectie. Van achteruit staat het met die twee centrale verdedigers. De backs zijn prima en op het middenveld wordt heel veel arbeid geleverd. Dat hoog druk zetten doet Ron Jans geweldig. Die spelers gaan met zijn allen en de intensiteit is heel hoog'', is Sneijder zeer onder de indruk van de nummer drie in de Eredivisie.

''En dan met een topspits erbij. En gezien de directe concurrenten is het zeker mogelijk'', droomt Sneijder hardop van een landstitel voor Utrecht. De ploeg van Jans moet een achterstand van zes punten overbruggen op koploper PSV, dat op een punt wordt gevolgd door nummer twee Ajax.

Driessen

De uitspraken van Sneijder zorgen voor verbazing bij Driessen. ''Wesley is af en toe een beetje de weg kwijt'', aldus de chef voetbal van De Telegraaf in de rubriek In De Wandelgangen van Vandaag Inside. ''Utrecht gaat niet meedoen om de titel. Wél om de derde plaats, voor voorronde Champions League.''

''Maar niet om de titel. Van de week werden ze ook zoek gespeeld door AZ'', concludeert Driessen, die PSV gewoon weer kampioen ziet worden. ''Ik kan voor de grap wel zeggen Ajax, maar die gaan de titel natuurlijk niet pakken.''