Driessen: ‘Kans is groot dat Kroes bij Ajax gaat samenwerken met een crisisteam’

Maandag, 20 november 2023 om 19:07 • Jan Hoeksema • Laatste update: 19:53

De kans is groot dat een crisisteam Alex Kroes gaat bijstaan gedurende zijn beginperiode bij Ajax, zo vertelt Valentijn Driessen maandag in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Het team moet de nieuwe algemeen directeur gaan helpen bij het 'puinruimen' en een 'bezuinigingsoperatie'.

"Er is natuurlijk wel het nodige mis bij Ajax", steekt Driessen van wal in de podcast. "Het meeste wat fout is gegaan gebeurde dit seizoen. Er lopen een aantal onderzoeken. En als dat allemaal is afgerond en Alex Kroes komt, dan moet hij misschien her en der wat puinruimen."

"Er komt natuurlijk ook een bezuinigingsoperatie aan", vervolgt de chef voetbal van de krant. "Dus wat ik gehoord heb is dat de kans groot is dat er misschien een crisisteam komt om Alex Kroes te helpen om de boel weer op orde te krijgen."

"Zodat Ajax eigenlijk met een schone lei aan het seizoen 2024/25 kan beginnen", besluit Driessen. De journalist laat niet weten wie er in beeld zijn om het crisisteam te gaan vormen.

Eerder deze maand werd bekend dat Kroes definitief pas in maart begint aan zijn termijn bij Ajax. Intern werd er gehoopt op een eerdere intrede van de directeur, maar de onderhandelingen met zijn vorige werkgever AZ liepen spaak.

Weerstand tegen Van Praag en Van Wijk

In de podcast werd ook gesproken over de aandeelhoudersvergadering die Ajax vorige week hield. "Er was best wel wat weerstand binnen de bestuursraad tegen het feit dat Michael van Praag en Leo van Wijk voor drie jaar zijn benoemd", vertelt Mike Verweij.

"Mensen willen gewoon, en dat zou Van Praag ook uitspreken tijdens de vergadering, dat hij voor de korte termijn zou worden aangesteld en samen met Van Wijk plaats zou maken voor andere commissarissen. Dat is niet gezegd en dat zorgde voor wat wrevel."