Dries Mertens lijkt aan zijn laatste maanden als profvoetballer bezig te zijn

De kans lijkt vrij groot dat Dries Mertens na dit seizoen zijn kicksen aan de wilgen hangt. De 36-jarige aanvaller van Galatasaray vertelt in het programma Sergio over de Grens op VTM dat hij veel denkt aan het einde van zijn carrière. De voormalig speler van onder meer PSV heeft een aflopend contract in Istanbul.

“Het klinkt misschien raar, maar ik heb veel zin om te stoppen met voetballen", vertelt een openhartige Mertens. "Je weet natuurlijk nooit wat er nog aankomt en ik geniet nog altijd heel erg van voetballen. Ik heb de mooiste baan ter wereld, maar aan de andere kant kijk ik er wel naar uit om meer vrijheid te hebben, rust te vinden en een huisvader te worden."

"Op mijn leeftijd zet je normaal een punt achter je carrière. Je wordt trager en fysiek lukt het ook niet altijd meer. Vroeger stapte ik het veld op en hoefde ik niet op te warmen. Nu is dat noodzakelijk, omdat mijn lichaam op gang moet komen. Daar heb ik het wel moeilijk mee. Zeker als je dan ziet dat een jonge ploegmaat je voorbijloopt. Daar baal ik van, want dat is niet leuk.”

Mertens maakte op jonge leeftijd naam in Nederland bij AGOVV, dat hem overnam uit de jeugd van AA Gent. Na drie seizoenen in Apeldoorn vertrok hij naar FC Utrecht, waar hij grote indruk maakte. PSV nam hem in de zomer van 2011 voor zeven miljoen euro over. In Eindhoven was hij in 85 duels goed voor 45 doelpunten en 41 assists.

Na twee seizoenen in het Philips Stadion vertrok Mertens voor een kleine tien miljoen euro naar Napoli, waar hij negen jaar zou blijven. Mertens groeide uit tot een geliefde speler in Zuid-Italië en kroonde zich met 148 doelpunten tot topscorer aller tijden van Napoli. In 2022 vertrok hij naar Galatasaray, waar hij dit seizoen vaker wel dan niet in de basis staat. De jaren beginnen echter te tellen voor Mertens, die in mei 37 wordt.

De 109-voudig Rode Duivel wil na zijn spelerscarrière wel actief blijven in de voetballerij. Mertens denkt dan vooral aan het begeleiden van jonge spelers. “Zes van de tien voetballers gaan failliet na hun carrière. Op jonge leeftijd verdienen we veel geld, maar wanneer je carrière afloopt ga je nooit meer diezelfde hoeveelheid verdienen. Sommige jongens komen dan in financiële problemen. Bij Galatasaray is er een jonge ploegmaat die onlangs de kleedkamer binnenwandelde en zei dat hij een auto heeft gekocht voor 150.000 euro. Dan denk ik: waar ben je mee bezig?"

"Pas vanaf de leeftijd van 25 of 26 begin je te sparen en na te denken over je financiële situatie. Ik heb het geluk gehad om op de juiste momenten de juiste mensen te hebben ontmoet. Zij hebben mij daar goed in begeleid. Na mijn actieve loopbaan wil ik eigenlijk iets beginnen waardoor ik zulke jonge jongens kan helpen om goed te investeren. Dat zou ik heel leuk vinden.”

