Drie PSV'ers op scherp tegen Juventus, waar twee oud-Eredivisionisten moeten oppassen

PSV neemt het dinsdagavond in de tussenronde van de Champions League op tegen Juventus. Op bezoek in het Allianz Stadion in Turijn zullen drie PSV’ers zich moeten inhouden als zij ook de return in Eindhoven willen spelen.

Joey Veerman, Mauro Júnior en Rick Karsdorp kunnen zich geen gele prent veroorloven dinsdagavond. Al zal dat voor de laatstgenoemde een sinecure worden, daar hij vanwege een blessure niet in actie komt.

Bij de tegenstander staan twee spelers op scherp. Zowel voormalig speler van AZ Teun Koopmeiners als oud-Ajacied Francisco Conceição zal voorzichtig moeten zijn tegen de Eindhovenaren.

De wedstrijd van aankomende dinsdag staat onder leiding van de Duitse arbiter Daniel Siebert. Hij floot dit seizoen al drie Champions League-wedstrijden.

In de huidige voetbaljaargang stonden PSV en Juventus al eens eerder tegenover elkaar in het miljardenbal. In de eerste fase van het toernooi troffen beide ploegen elkaar al eens in Italië.

Toen was de Oude Dame met 3-1 te sterk voor de Eindhovenaren. Toch eindigde PSV boven Juventus op de ranglijst: veertiende tegen twintigste.