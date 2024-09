Drie bekende namen strijken vlak voor transferdeadline neer in Turkije

Turkije is drie bekende voetbalnamen rijker geworden. Omdat de transferdeadline onder andere in Turkije langer op is, hebben clubs daar de kans gegrepen om nog wat spelers binnen te hengelen. Zo trekt Andros Townsend naar Antalyaspor, gaat Göztepe David Datro Fofana huren en beproeft Nico Schulz zijn geluk op het tweede niveau, bij Ankaragücü.

Townsend komt over van Luton Town, waarmee hij vorig seizoen nog actief was in de Premier League. De inmiddels 33-jarige aanvaller heeft tweejarig contract ondertekend bij Antalyaspor, de huidige nummer elf van de Süper Lig.

Aan de Turkse kustplaats komt hij samen te spelen met onder meer voormalig Eredivisionisten Sander van de Streek en Sam Larsson. Townsend speelde jarenlang in de Premier League en speelde maar liefst 185 duels voor Crystal Palace.

Fofana was op zijn beurt hard op weg naar AEK Athene. De Griekse topclub had een akkoord bereikt met Chelsea om de 21-jarige Ivoriaan te huren, met optie tot koop. De deal ging op het laatste moment, vlak voor het sluiten van de markt in Griekenland, toch niet door.

Zodoende zocht Chelsea naar een alternatieve club voor Fofana, die nu ondergebracht wordt bij Göztepe. De club moet zijn tijdelijke komst nog wel officieel maken, maar volgens Fabrizio Romano is er een akkoord bereikt. Göztepe heeft een optie tot koop bedongen, terwijl Chelsea de aanvaller in januari een terugroepclausule kan activeren.

De transfer van Schulz naar het tweede niveau van Turkije is misschien wel het opvallendst. De Duitser speelde jarenlang in de Bundesliga voor Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC en TSG Hoffenheim, voordat hij in de zomer van 2019 een transfer naar Borussia Dortmund verdiende.

Schulz (31) kwam uiteindelijk tot slechts 61 duels voor Dortmund, kwam de laatste jaren sporadisch in actie en mag dus een miskoop genoemd worden. De linkspoot, twaalfvoudig international van Duitsland, heeft een tweejarig contract ondertekend op het tweede Turkse niveau. Vrijdag is de laatste dag dat Turkse clubs spelers kunnen contracteren, mits zij niet transfervrij zijn.