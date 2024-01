Dortmund zegeviert dankzij hattrickheld FÃ¼llkrug en fantastische ingreep Maatsen

Dortmund zegeviert dankzij hattrickheld Füllkrug en fantastische ingreep Maatsen

Borussia Dortmund heeft zondag een moeizame overwinning geboekt. In het eigen Westfalen Stadion was de ploeg van Edin Terzic uiteindelijk met 3-1 te sterk voor VfL Bochum. Grote man aan de zijde van de thuisploeg was Niclas Füllkrug, die zijn team met een hattrick eigenhandig naar de zege schoot. Donyell Malen versierde namens de thuisploeg een strafschop en leverde zo zijn aandeel in de zege.

Terzic had in zijn basisopstelling uiteraard weer een plekje gereserveerd voor winteraanwinsten Jadon Sancho en Ian Maatsen. Ook Malen verscheen aan de aftrap bij die Borussen. Thomas Letsch, ex-Vitesse-trainer, stelde onder meer voormalig Vitesse-spelers Matus Bero en Maximilian Wittek op.

Dortmund begon ijzersterk aan het duel. Al na een kleine vijf minuten spelen zag de arbiter zich genoodzaakt om een strafschop toe te kennen aan de thuisploeg. Malen liep recht op doelman Manuel Riemann af, waarna de keeper de Nederlander vloerde: strafschop.

Füllkrug schoot de door Malen verdiende strafschop uiterst beheerst in de linkeronderhoek: 1-0. Even later dacht Maatsen aan een doelpunt, maar zijn schot werd eenvoudig gekeerd door de doelman.

Na een gevaarlijke vrije trap van Marcel Sabitzer, kwam Bochum voor rust uit het niets op gelijke hoogte. Nico Schlotterbeck kon met een extra zure nasmaak de kleedkamers opzoeken, daar hij de bal in de vijfmeter in zijn eigen doel werkte: 1-1.

Na rust ging Dortmund op jacht naar een tweede voorsprong. Youssoufa Moukoko kwam daartoe dichtbij, maar zag zijn inzet niet het doel invliegen. Kort daarna verijdelde Maatsen met een werkelijk perfecte sliding een gouden kans voor de bezoekers op de 1-2.

Aan de andere kant viel de derde treffer minuten later wél. Wederom was Füllkrug de gevierde man. Na een slim steekballetje van Jamie Bynoe-Gittens en een knappe voorzet van Sabitzer, kon de Duitse spits van dichtbij vrij binnenknikken: 2-1.

In de blessuretijd maakte Füllkrug zijn hattrick compleet. Ook bij het aanleggen voor zijn tweede strafschop van de wedstrijd maakte hij geen fout: 3-1. Dankzij de driepunter klimt Dortmund met 36 punten weer over RB Leipzig heen, naar plek 4. Koploper Bayer Leverkusen (49 punten) en nummer twee Bayern München (47 punten) blijven echter ver uit het vizier.

