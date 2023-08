Dortmund huurt talent met bijzondere achternaam: ‘Wordt het bestverkochte shirt’

Donderdag, 3 augustus 2023 om 15:42 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:50

Borussia Dortmund heeft donderdagmiddag de komst van Jermain Nischalke bekendgemaakt. De aanvaller sluit aan bij de Onder 23 van BVB en wordt voor een seizoen gehuurd van 1. FC Nürnberg. Nischalke heeft met zijn achternaam al een glimlach op de gezichten van vele supporters van Dortmund weten te toveren, gezien de rivaliteit met Schalke 04. ‘Is dit echt waar?’, ‘wat een geweldige naam’ en ‘dit wordt het bestverkochte shirt van Dortmund’, wordt er onder meer geschreven onder de aankondiging van de transfer op het Twitter-account van Dortmund.