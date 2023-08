Donyell Malen scoort fraai bij remise Dortmund; Doekhi kopt raak voor Union

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 17:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:06

Borussia Dortmund heeft zaterdag voor het eerst dit seizoen puntenverlies geleden in de Bundesliga. De ploeg van trainer Edin Terzic had het bijzonder lastig bij VfL Bochum, dat zich naar een punt knokte: 1-1. De thuisploeg kwam in de eerste helft op voorsprong via Kevin Stöger, maar na rust wist Donyell Malen de gelijkmaker tegen de touwen te schieten via een knap heupschot. Dortmund was zichzelf niet, al kreeg het nog wat kansjes op de winnende treffer. Gescoord werd er echter niet meer, waardoor Dortmund nu vier punten uit twee wedstrijden heeft.

Aan de kant van Bochum had trainer Thomas Letsch een basisplaats in huis voor voormalig Vitessenaren Matús Bero en Maximilian Wittek. Beide spelers zouden een puike wedstrijd spelen. Bij Dortmund stonden Malen en Sébastien Haller aan de aftrap. Zij vormden de aanval met Julian Brandt. Felix Nmecha was de meest vooruitgeschoven pion op het middenveld, dat verder bestond uit Emre Can en Marcel Sabitzer.

Al in de beginfase lieten beide ploegen zien er zin in te hebben. Zo liet Haller een kopkans onbenut en had Wittek een scherpe voorzet in huis op Philipp Hofmann, die zijn inzet maar net gekeerd zag worden door Gregor Kobel. Dortmund brak er af en toe gevaarlijk uit, maar het was Bochum dat na een klein kwartier op voorsprong kwam. Een lange bal van doelman Manuel Riemann kwam terecht bij Wittek, die in één keer doorspeelde naar Stöger. De Oostenrijker schoot vervolgens verwoestend raak in de verre hoek: 1-0.

Wittek speelde een belangrijke rol in het aanvalsspel van Bochum en dat leverde weer een grote kans op. Bero gaf mee aan Wittek, die op zijn beurt Takuma Asano vond. De Japanner zette de nodige kracht achter zijn poging, die desondanks in de handen van Kobel belandde. Dortmund kon daar weinig tegenover zetten, al ging een schot van Malen slechts een kleine meter naast. Hofmann kreeg daarnaast nog een kans. Uit een hoekschop van Stöger kopte hij op de lat.

De tweede helft begon voor Bochum met een flinke domper. Wittek strekte zijn been hoog om een pass aan te nemen en liep daarbij een hamstringblessure op. Diens vervanger Danilo Soares zag Dortmund tien minuten na rust op gelijke hoogte te komen. Brandt legde af op Malen, die uit stand een heupschot in huis had die Riemann te machtig was: 1-1. Riemann had niet veel later wel een antwoord in huis op een schot van dichtbij van Nmecha, terwijl ook Bochum dicht bij de voorsprong kwam. Stöger had een hard en gekruld schot in huis dat nog maar net door Kobel gekeerd kon worden. De doelman was even later kansloos, maar hij zag een schot vanaf een meter of achttien via de buitenkant van de paal naast gaan. Aan de andere kant liet Jamie Bynoe-Gittens een mogelijkheid onbenut om alsnog voor de 1-2 te zorgen.

SV Darmstadt 98 - Union Berlin 1-4

Union Berlin trad met Danilho Doekhi aan in de basis, terwijl Sheraldo Becker al na 25 minuten inviel. De hoofdstedelingen gingen uitstekend van start, daar zomeraanwinst Robin Gosens al in de vierde minuut voor de voorsprong zorgde. De halve Nederlander pikte de bal op vanaf een meter of twintig van het doel, speelde zijn man uit en rondde keurig af: 0-1. Vlak na de tweede gele kaart voor Union-middenvelder Brenden Aaronson zorgde Marvin Mehlem voor de 1-1. Via een kopbal herstelde Gosens de voorsprong, waarna Kevin Behrens er zelfs 1-3 van maakte, door na slecht uitverdedigen bij Darmstadt de bal binnen te koppen. De 1-4 viel na rust via Doekhi, die uit een hoekschop raak kopte.

Overige uitslagen

1. FC Köln - VfL Wolfsburg 1-2

SC Freiburg - Werder Bremen 1-0

1. FC Heidenheim - TSG Hoffenheim 2-3