Donny van de Beek daags voor duel met Feyenoord: 'Dat heeft allerlei redenen, maar dat wil ik nu achter me laten'

Donny van de Beek heeft het de afgelopen jaren mentaal zwaar gehad, zo vertelt hij dinsdagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan Girona – Feyenoord. De 27-jarige middenvelder van de Spanjaarden belandde op een zijspoor bij Manchester United en ook verhuurperiodes konden niet voor een ommekeer zorgen.

ESPN, dat bij de persconferentie aanwezig is, schetst hoe Van de Beek sinds 2020 slechts vijftig wedstrijden heeft gespeeld. “Dat is natuurlijk veel te weinig”, zegt de negentienvoudig international van Oranje daarover. “Dat heeft allerlei redenen, maar dat wil ik nu achter me laten.”

De spelmaker voelt zich momenteel ‘heel goed en fit’. “Maar in het begin van het seizoen voelde ik dat ik fysiek grote stappen moest zetten. Weer even in het ritme komen.” Van de Beek speelde de tweede seizoenshelft van 2023/24 op huurbasis bij Eintracht Frankfurt, maar dat avontuur werd geen overweldigend succes. De rechtspoot kwam slechts acht keer in actie bij de Duitsers.

Deze zomer trok hij de deur op Old Trafford na vier jaar achter zich dicht en vertrok hij voor een kleine transfersom naar Girona. “Het was mentaal zwaar”, zegt Van de Beek over de laatste jaren. “Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het allemaal makkelijk is geweest. Ik heb natuurlijk veel tegenslagen gehad.”

“Ik zie dit als een nieuwe start bij een mooie club, met goede mensen, een goed team en voetbal waar ik in geloof. Ik zit lekker in mijn vel. Ik probeer dat nu gewoon door te zetten”, aldus de ex-Ajacied.

Van de Beek, die bij Girona met landgenoten Daley Blind, Arnaut Danjuma en Gabriel Misehouy speelt, heeft inmiddels vijf keer zijn opwachting gemaakt bij zijn nieuwe club. Afgelopen zondag speelde hij nog 76 minuten tegen Celta de Vigo (1-1).

Een basisplaats tegen Feyenoord lijkt bovendien hoogstwaarschijnlijk, daar middenvelder Oriol Romeu geblesseerd is afgehaakt. Ook Daley Blind is er wegens een blessure niet bij tegen de Rotterdammers. Van de Beek ligt nog tot medio 2028 vast in Spanje.