Domper voor Ronald Koeman: Oranje-international mogelijk lange tijd uitgeschakeld

Ronald Koeman lijkt een afmelding van Nathan Aké te kunnen verwachten voor de interlands tegen Spanje. De verdediger van Manchester City raakte zaterdag in de bekerwedstrijd tegen Plymouth Argyle geblesseerd en is mogelijk lange tijd uit de roulatie.

Manchester City maakt nog steeds kans op een prijs dit seizoen. Manager Pep Guardiola zag zijn ploeg met 0-1 achterkomen tegen Plymouth Argyle, de bedwinger van Liverpool in de vorige ronde, maar dat had geen fatale gevolgen: 3-1.

Er was ook tegenslag voor Manchester City: Aké raakte kort voor rust geblesseerd en bleef in de kleedkamer achter. De verwachting is dat de linkspoot langere tijd langs de kant zal staan.

De blessure betekent slecht nieuws voor Oranje. Aké maakt deel uit van de vrijdag bekendgemaakte voorselectie van bondscoach Ronald Koeman voor de dubbele ontmoeting met Spanje in de kwartfinale van de Nations League, op 20 en 23 maart.

“Nu hebben we weer een centrale verdediger die er voor een lange tijd uit ligt”, zei Guardiola over Aké, die dit seizoen al negentien duels miste door blessures.

De Spanjaard is dan ook extra blij met de winterse komst van Vitor Reis en Abdukodir Khusanov. "Ik ben de club heel dankbaar. Zonder hen zouden we geen kans maken op kwalificatie voor de Champions League of voor de FA Cup kunnen vechten. We zouden alleen Ruben Días hebben..."

The Citizens weten zondag wie de tegenstander wordt in de kwartfinale, want dan volgt de loting. In de competitie is Manchester City nog volop in de race voor kwalificatie voor de Champions League. De ploeg van Guardiola staat momenteel vierde in de Premier League. De voorsprong op nummer vijf Chelsea bedraagt één punt, terwijl de achterstand op nummer drie Nottingham Forest maar één punt is.