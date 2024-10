PSV kan dinsdagavond niet beschikken over Rick Karsdorp. Net als Jerdy Schouten is de rechtsback niet fit genoeg om erbij te zijn in Parijs, waar de Eindhovenaren het opnemen tegen Paris Saint-Germain.

"Rick is niet helemaal klachtenvrij uit de wedstrijd tegen AZ gekomen", schrijft de club op de officiële kanalen. Hij is na Schouten de tweede PSV'er die het Europese affiche aan zich voorbij moet laten gaan.

Andere afwezigen zijn Joey Veerman, Sergiño Dest, Hirving Lozano, die allen ook nog in de lappenmand liggen. Ivan Perisic ontbreekt ook. De transfervrije aanvaller werd niet tijdig ingeschreven voor de Champions League. Adamo Nagalo reist wel met de selectie mee naar Parijs voor het Champions League-duel.

Door de grote aantal afwezigen moet trainer Peter Bosz flink schuiven in de achterste twee linies. Tegen AZ werd controleur Schouten in de rust vervangen door Mauro Júnior. Alternatieve opties zijn Ismael Saibari en de jonge Tygo Land.

Na twee wedstrijden in het miljardenbal staat PSV op één puntje. De eerste wedstrijd werd vrij kansloos verloren van Juventus (3-1), waarna de ploeg van Bosz zich tegen Sporting Portugal (1-1) met een punt tekortdeed.

Volledige selectie PSV:

Keepers: Walter Benitez, Joël Drommel en Niek Schiks.

Verdedigers: Ryan Flamingo, Mauro Júnior, Olivier Boscagli, Adamo Nagalo, Fredrik Oppegård, Armando Obispo en Matteo Dams.

Middenvelders: Malik Tillman, Guus Til, Isaac Babadi, Ismael Saibari, Richard Ledezma en Tygo Land.

Aanvallers: Johan Bakayoko, Luuk de Jong, Noa Lang, Couhaib Driouech en Ricardo Pepi.