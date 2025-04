Dit is waarom René van der Gijp woensdag tóch aanschuift bij Vandaag Inside

René van der Gijp is woensdagavond aanwezig bij Vandaag Inside. De tv-persoonlijkheid is normaal gesproken elke woensdag vrij, maar deze week op donderdag. Albert Verlinde legt uit waarom.

Van der Gijp is sinds het trio van Vandaag Inside rond de jaarwisseling een nieuw contract tekende elke woensdag vrij. De tv-analist vindt het fijn om de werkweek door de helft te breken.

Gijp wordt normaal gesproken elke woensdagavond vervangen door Verlinde. Vanavond is dat niet het geval, want Van der Gijp is gewoon aanwezig.

Verlinde is met zijn musical Elisabeth genomineerd voor twaalf awards op het Musical Award Gala. Dat gala is vanavond, waardoor Verlinde niet bij Vandaag Inside kan zijn.

“René en ik hebben geruild. Ik ga eenmalig naar de donderdag en René komt er woensdag zitten. Hij moet z’n rustdag dus verplaatsen”, aldus Verlinde.