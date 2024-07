Dit is waarom Frankrijk zaterdag geen troostfinale om derde plaats op EK speelt

Frankrijk strandde dinsdagavond door een 2-1 nederlaag tegen Spanje in de halve finales van het EK. Les Bleus zijn nu uitgevoetbald op het eindtoernooi. Zij hoeven, net als de verliezer van de andere halve finale tussen Engeland en Nederland, zaterdag niet in actie te komen tijdens een troostfinale om plek drie en plek vier.

Sinds 1980 houdt de UEFA al geen strijd meer om het brons op het EK. De Europese voetbalbond vindt het seizoen al lang genoeg voor de spelers.

Het zou voor de verliezers in de halve finale nog een zevende wedstrijd betekenen. De verklaring is redelijk hypocriet te noemen, aangezien de speelkalender mede door de Nations League-wedstrijden inmiddels al overvol is. Met de uitbreiding van de Europese clubtoernooien neemt het aantal wedstrijden per seizoen straks alleen maar meer toe.

Oranje strandde drie keer in de halve finale van een EK: in 1992, 2000 en 2004. In al deze gevallen werd de derde plek gedeeld.

Op WK’s vindt er wel altijd een troostfinale plaats. Zo ging het Nederlands elftal op het WK 2014 onder toenmalig bondscoach Louis van Gaal met het eremetaal naar huis nadat Brazilië in de strijd om het brons met 3-0 werd verslagen.

De FIFA moedigt de troostfinale altijd erg aan, waarschijnlijk om nog meer geld te kunnen verdienen. Opvallend genoeg wordt er door de UEFA bij de Nations League wel een troostfinale afgewerkt.

