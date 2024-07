Dit is het prijzengeld dat Spanje of Engeland ontvangt bij EK-winst

Zondagavond om 21:00 uur is het zover in Berlijn: de finale van het EK 2024. Behalve het feit dat de winnaar van dat duel zichzelf de komende vier jaar Europees kampioen mag noemen, is er ook sprake van financiële belangen in de finale.

De afgelopen weken hebben Spanje en Engeland al flink wat geld verdiend op het EK. Hoe meer overwinningen een land boekt en hoe verder het komt op het toernooi, hoe meer geld er namelijk wordt verdiend.

Alle landen die zich kwalificeerden ontvingen al een startpremie van 9,25 miljoen euro per land. Voor elke overwinning die een land vervolgens boekte in de groepsfase lag 1 miljoen euro klaar. Een gelijkspel werd beloond met een bedrag van 500.000 euro.

Spanje won alle groepsduels, dus had na de poulefase - inclusief de startpremie - al een bedrag van 12,25 miljoen euro bij elkaar gevoetbald. Engeland won slechts één duel in de groep en speelde twee keer gelijk: genoeg voor een bedrag van 11,25 miljoen euro.

De landen plaatsten zich vervolgens voor achtereenvolgens de achtste finales (1,5 miljoen euro), kwartfinales (2,5 miljoen euro) en halve finales (4 miljoen euro). Dat betekende dat voor Spanje de totale verdiensten opliepen naar 20,25 miljoen euro, en voor Engeland naar 19,25 miljoen euro.

Voor het bereiken van de finale krijgen beide landen nog eens 5 miljoen euro. Winst van het EK levert nog eens 3 miljoen euro extra op.

Daarmee verdient Spanje dit toernooi minimaal 25,25 miljoen euro, en maximaal 28,25 miljoen. Dat laatste bedrag is overigens ook het maximale dat een land kon verdienen op dit EK. Voor Engeland ligt het uiteindelijke prijzengeld tussen de 27,25 miljoen euro (bij EK-winst) en 24,25 miljoen euro (bij verlies).

Overigens voetbalde het Nederlands elftal dit EK in totaal liefst 18,75 miljoen euro bij elkaar. Dat bedrag gaat naar de KNVB.

