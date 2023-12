Dirk Kuijt vindt ruim jaar na ontslag bij ADO nieuwe trainersklus

Dirk Kuijt wordt de nieuwe trainer van Beerschot. Dat weet Het Laatste Nieuws op basis van 'een goede bron' te melden. Het wordt de eerste trainersklus voor Kuijt sinds november 2022, toen hij bij ADO Den Haag werd ontslagen. Eerder leek Kuijt nog op weg naar Apollon Limassol.

Beerschot, gedeeld koploper op het tweede niveau van België, moest vorige week onverhoopt afscheid nemen van trainer Andreas Wieland. Naar verluidt wilde de Oostenrijker terugkeren bij LASK Linz in zijn geboorteland.

Daardoor is er bij Beerschot een vacature vrijgekomen, die door niemand anders dan Kuijt moet worden ingevuld. De oud-aanvaller zat al sinds november 2022 zonder klus, toen hij aan de kant werd gezet na teleurstellende resultaten bij ADO.

Het nieuws is opvallend te noemen, daar Kuijt ruim twee weken geleden nog voor een Cypriotisch avontuur leek te staan. De 43-trainer oefenmeester zou samen met Roy Makaay aan de slag gaan bij Apollon Limassol.

Nu blijkt Kuijt toch naar de Zuiderburen te verkassen. Zijn opdracht is duidelijk: er moet promotie naar de Jupiler Pro League worden behaald.

De Katwijker zal het dan wel beter moeten doen dan in zijn tijd in Den Haag. In zeventien wedstrijden bij ADO pakte Kuijt slechts negentien punten.

Het was tot dusver Kuijts enige job als hoofdtrainer in het betaald voetbal. Voor ADO assisteerde hij bij zijn oude amateurclub Quick Boys en trainde hij de Onder 19 van Feyenoord.



