Dirk Kuijt ontkent eerdere suggestie rondom meeloopweek bij Feyenoord

Donderdag, 4 mei 2023 om 12:35 • Wessel Antes

Dirk Kuijt loopt niet mee bij Feyenoord om zijn ervaringen richting een kampioenschap met de groep te delen, zo vertelt de momenteel werkloze trainer voor de camera van ESPN. De 42-jarige Katwijker loopt enkel mee bij de Rotterdamse club om een kijkje in de keuken te nemen bij de werkwijze van hoofdtrainer Arne Slot. Eerder werd door diverse media gesuggereerd dat Kuijt meeloopt bij Feyenoord om zijn kampioenservaringen te delen.

Kuijt is erg blij met de kans die hij heeft gekregen van Slot. De afgelopen twee dagen liep de voormalig trainer van ADO Den Haag mee bij Feyenoord. “Ik werd een tijdje geleden uitgenodigd door Arne om eens langs te komen. Die kans heb ik met beide handen aangegrepen. Het is mooi om deelgenoot te zijn van hoe het daar in zijn werk gaat. Het was een hele mooie ervaring. Voor mij is het mooi om als beginnend trainer daar geweest te zijn”, aldus Kuijt.

De uitnodiging voor Kuijt had niets te maken met zijn persoonlijke ervaringen rondom een kampioenswedstrijd. “Het was niet de intentie om het over mijn eigen kampioenservaringen te hebben. Daar hebben we het niet over gehad. De ploeg is bezig met hun eigen missie. Nu is het aan hen om het zelf af te maken. Het voelt in ieder geval of ze daar niets en niemand bij nodig hebben.” Kuijt weet zeker dat Feyenoord de landstitel gaat binnenslepen. “De energie en positiviteit zijn daar heel erg aanwezig. Het is heel fijn om daar nu te zijn.”

Kuijt zelf wil, na een lange rustperiode, komende zomer weer aan de slag als trainer. “Ik heb ontzettend veel geleerd bij ADO. Ik wil gewoon slagen als trainer. Ik hoop komend seizoen weer een mooie uitdaging aan te kunnen gaan. Ik ben nog aan het oriënteren wat de mogelijkheden kunnen zijn. Of het nou hoofdtrainer is of assistent-trainer. Het is vooral belangrijk dat ik weer vlieguren ga maken.” Kuijt zit sinds 24 november zonder club. Bij ADO kende hij een dramatische start van zijn trainersloopbaan, door slechts vijf van de zeventien wedstrijden te winnen. Onder Kuijt verloor ADO maar liefst acht duels, waarna Dick Advocaat werd aangesteld om het seizoen te herstellen.