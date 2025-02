Dirk Kuijt is woest op clubleiding Beerschot: 'Ik neem bepaalde mensen heel veel kwalijk'

Dirk Kuijt is boos op de clubleiding van Beerschot. Zaterdagavond neemt Kuijt het met zijn team op tegen koploper KRC Genk, en vlak voor dat duel kreeg hij plotseling te horen dat hij uitblinker en aanvoerder Thibaud Verlinden niet kan opstellen, omdat de aanvaller op korte termijn een transfer gaat maken.

“Ik ben als coach heel erg verrast”, reageert Kuijt bij DAZN op het nieuws dat Verlinden niet in actie komt tegen Genk. “Ik stond nog net niet m’n wedstrijdbespreking te doen, en toen kreeg ik een telefoontje van de club dat ik Thibaud niet mocht opstellen. En daar was ik zeer verbaasd over.”

“Normaal gesproken communiceer je alles naar elkaar in een organisatie. Dat is in dit geval totaal niet gebeurd. Dus we zijn met z’n allen enorm verrast. En dat zegt denk ik genoeg over waar de club op dit moment mee bezig is. Dat maakt het werk voor ons allemaal heel erg lastig.”

Op de vraag of Kuijt weet waar Verlinden zijn carrière vervolgt, reageert hij met een geïrriteerde ondertoon: “Dat moet je aan Murat Akin vragen. Dat is onze technisch directeur. Het enige wat hij mij heeft verteld is dat hij niet mocht spelen, maar hij weet het vast wel.”

Volgens Kuijt reageerden ook de spelers verrast op het nieuws dat Verlinden niet mag spelen. “Zoals ik zelf ook verrast en geïrriteerd ben”, gaat hij verder. “Je bereidt je de hele week goed voor, ook tactisch, op een situatie. En dan word je als coach niet meegenomen in de visie van de club.”

“Er kunnen altijd spelers verkocht worden, zeker een speler als Thibaud Verlinden, maar ik neem bepaalde mensen binnen deze club heel veel kwalijk. Op deze manier kan je niet mensen voor de gek houden. We vragen onze supporters om ons te steunen zodat we ons kunnen handhaven, maar als je alleen maar verkoopt en er komt heel weinig bij, dan wordt het een lastige zaak.”

Volgens journalist Sacha Tavolieri gaat Verlinden zijn loopbaan vervolgen in Duitsland. Bij welke club de Belg aan de slag gaat meldt Tavolieri niet.