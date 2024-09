Directie van Ajax geeft fout toe: 'Terugkijkend moeten we vaststellen dat...'

De directie van Ajax geeft in het jaarverslag van 2023/24 toe dat het vertrek van bepalende spelers in de zomer van 2023 onvoldoende is opgevangen. De Amsterdammers namen destijds afscheid van onder anderen Mohammed Kudus, Jurriën Timber en Edson Álvarez, maar hun vervangers konden niet tippen aan het niveau dat dat drietal haalde.

“Voetbal is emotie”, begint de directie van de Amsterdammers. “Als resultaten tegenvallen, het spel even niet sprankelt en daardoor spelers, staf en bestuur onder druk staan, dan lijden Ajacieden. Collectief. Zonder verlies hebben overwinningen geen waarde.”

“In het seizoen 2023/24 stond Ajax 1 aan de verkeerde kant van het succes. En dus is er werk aan de winkel. Op het veld in de Johan Cruijff ArenA, op de Toekomst, in de kleedkamers en in de bestuurskamer zetten we de schouders eronder. We trokken dit seizoen conclusies uit de sportieve resultaten en namen maatregelen.”

De directie geeft aan dat er ‘voldoende lichtpunten’ zijn die Ajax de weg omhoog wijzen. “Zo is er de blijvende onvoorwaardelijke steun van veel supporters, sponsoren en partners. Dat vertaalt zich in een altijd uitverkochte ArenA en het verlengen van langjarige sponsorcontracten met onder meer Ziggo en adidas.”

“Memorabel is ook de steun van vele duizenden supporters voor Ajax Vrouwen tijdens hun UEFA Women's Champions League-wedstrijden. In moeilijke tijden leer je je vrienden het beste kennen, het zijn er gelukkig velen. Dat geeft vertrouwen in de toekomst en maakt je trots Ajacied te zijn.”

“Een evenwichtige balans tussen talentvolle jeugd en ervaren topspelers is altijd de kracht geweest van Ajax. Terugkijkend moeten we vaststellen dat het vertrek van bepalende spelers aan het begin van het seizoen 2023/24 onvoldoende kon worden opgevangen. Ook een sterk seizoen van enkele door Ajax opgeleide spelers, waaronder Jorrel Hato, bracht daar geen verandering in.”

Het seizoen 2023/24 verliep sportief gezien teleurstellend voor de Amsterdammers. In de Europa League werd een derde plek behaald in de groepsfase, waardoor Ajax doorstroomde naar de Conference League. In dat toernooi werd de club in de achtste finale uitgeschakeld door Aston Villa. Ajax eindigde in de Eredivisie op plek vijf en dwong via de play-offs van de Europa League een ticket voor de competitiefase af.