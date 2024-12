Dinamo Zagreb en Celtic komen niet tot scoren en laten mogelijk cruciale punten liggen

Dinamo Zagreb en Celtic zijn maandagavond niet tot scoren gekomen in de Champions League. In een van de twee begin-van-de-avond-duels in het miljardenbal dinsdag waren de Schotten lange tijd de bovenliggende partij, maar konden zij het overwicht niet uitdrukken in een voorsprong: 0-0.

In het eigen Maksimirstadion trad Dinamo aan met een sterk gewijzigd elftal. Dat deed het noodgedwongen, daar een vijftal (sleutel)spelers, waaronder aanvalsleider Bruno Petkovic, ontbrak met blessures.

Celtic-trainer Brendan Rodgers voerde vier wijzigingen door ten opzichte van het laatste competitieduel van de Schotse topclub. Cameron Carter-Vickers, Paulo Bernardo, Reo Hatate en Kyogo Furuhashi keerden terug in de basiself, Liam Scales, Luke McCowan, Arne Engels en Adam Idah maakten plaats. Voormalig Ajacied Nicolas Kühn was de dienstdoende rechtsbuiten.

Het eerste gevaar in Zagreb was voor het dominantere Celtic en het kwam via standaardsituaties. Een vrije trap en even later een hoekschop van Bernardo leverden beiden geen treffer op.

Aan de andere kant had Sandro Kulenovic de score kunnen openen, maar de centrumspits kreeg het leer niet onder controle en zag de kans verkeken gaan. Voor rust waren er nog mogelijkheden voor Kühn en andermaal Kulenovic, maar de ban werd niet gebroken.

Celtics beste kans tot dan toe volgde vijf minuten na de hervatting. Kühn kwam vanaf de rechterflank naar binnen snijden, maar zag zijn schot aangeraakt worden en over het doel van Danijel Zagorac zeilen.

De kansen stapelden zich niet op in het tweede bedrijf, dat uit leek te gaan als een nachtkaars die toch al niet fel brandde. Tien minuten voor tijd bewees Kasper Schmeichel nog altijd een uitstekende lijnkeeper te zijn, door een gevaarlijke kopbal van voormalig Juventus-aanvaller Marko Pjaca over te tikken.

Ook in de slotfase werd het net, ondanks verwoede pogingen van beide ploegen, niet gevonden, waardoor een puntendeling volgde. Met respectieveijk acht en negen punten uit zes duels maken Dinamo en Celtic nog kans op de knock-outfase van de Champions League, al is het voor beide ploegen allerminst een zekere zaak.