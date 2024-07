Dies Janse kijkt op van niveau één speler bij Ajax: ‘Hij vloog om mijn oren’

Dies Janse verlengde dinsdag officieel zijn contract bij Ajax en tekende tot medio 2028 in Amsterdam. In een eerste reactie geeft de achttienjarige verdediger aan erg blij te zijn met de nieuwe verbintenis, al weet hij dat er ook gepresteerd moet worden. “Ik probeer een beetje koel te blijven”, zegt Janse via de officiële kanalen.

Janse maakte in 2020 de overstap van de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam naar Ajax. In augustus 2023 maakte Janse zijn debuut in het betaald voetbal tijdens de uitwedstrijd van Jong Ajax tegen Cambuur (4-2). Hij speelde tot nu toe twaalf wedstrijden voor de beloften, waarin hij één keer scoorde. Nu traint hij mee met het eerste elftal.

“Soms verbaas ik mezelf wel inderdaad”, reageert Janse desgevraagd via de clubkanalen. “Nu denk ik: zo, ik kan toch wel mee met het niveau. Voorheen had ik misschien niet gedacht dat het zo goed zou gaan als nu.”

“Ik ben goed opgevangen tijdens het trainingskamp ook. Ik kreeg veel tips om die oudere gasten gewoon aan te spreken. Remko Pasveer en Steven Berghuis gaven aan dat ik dat vooral moet doen. Met hen spreek ik veel, en dan hebben we het met name over het spelletje.”

“Het is wel erg aanpoten en de intensiteit ligt hoog. Ik moet wel zeggen dat ik fit uit de vakantie ben gekomen, dus dat scheelt veel. Daar moet ik me aan aanpassen, al ging het best wel snel”, vertelt Janse, die in het begin wel erg moest wennen aan onder meer de snelheid van Carlos Forbs.

“De eerste week dacht ik echt: wat vliegt er nou allemaal om mijn oren? Zoals bij Carlos Forbs die me ineens voorbij sprintte. De volgende keer hield ik drie meter extra afstand, want anders haalde ik hem niet in. Maar het went snel”, lacht Janse.

Ook directeur voetbalzaken Alex Kroes is erg blij met de contractverlenging. “Hij is een speler die alle voorwaarden in zich heeft om Ajax 1 te halen. Gezien zijn prestaties hebben we hem nu al een nieuw contract aangeboden. Dat heeft hij zelf afgedwongen. Hij is op dit moment bezig aan een hele goede voorbereiding met de A-selectie en wij zien voor hem een hele mooie toekomst bij ons weggelegd”, aldus Kroes.

