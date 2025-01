Dick Schreuder na slechte reeks ontslagen door Castellón, dat direct Nederlander aanstelt

Dick Schreuder is ontslagen als hoofdtrainer van CD Castellón. Dit maakt de nummer veertien uit LaLiga 2, het tweede niveau in Spanje, maandag wereldkundig. Schreuder was sinds medio 2023 verbonden aan Castellón, dat na een slechte reeks dus heeft besloten om het over een andere boeg te gooien.

''CD Castellón heeft trainer Dick Schreuder met onmiddellijke ingang ontslagen. We danken hem voor zijn werk tijdens zijn tijd bij de club en zullen zijn aandeel in de promotie van afgelopen seizoen nooit vergeten. Wij wensen Dick alle goeds voor de toekomst'', zo valt te lezen in het statement van de clubleiding.

De middenmoter communiceert direct dat assistent-trainer Johan Plat voorlopig het roer overneemt in Castellón. ''Zijn visie, leiderschap en frisse perspectief zullen ons vooruit helpen, het team versterken en een solide basis geven voor toekomstig succes. Er ligt een mooie toekomst voor ons, laten we er vol voor gaan!''

De beslissing om Schreuder op straat te gooien komt na vier opeenvolgende nederlagen in competitieverband en de uitschakeling in de Copa del Rey. De ploeg staat momenteel acht punten boven de degradatiestreep, maar desondanks acht de Spaanse club het noodzakelijk om een frisse wind te laten waaien. Plat zit zondag tijdens de uitwedstrijd tegen Real Oviedo voor het eerst als eindverantwoordelijke op de bank.

Schreuder kwam in beeld bij Castellón vanwege zijn goede werk bij PEC Zwolle. In zijn eerste seizoen in Spanje dwong de voormalig aanvaller promotie af naar het tweede niveau. Deze jaargang verloopt een stuk moeizamer en de serie nederlagen van onlangs zijn Schreuder dus fataal geworden.

De nu ontslagen coach maakte er een behoorlijk Nederlandse enclave van in Castellón. Nick van der Velden, Haris Medunjanin, Daijiro Chirino, Jozhua Vertrouwd, Jetro Willems en Thomas van den Belt werden allemaal door Schreuder naar Spanje gehaald.

Schreuder heeft zelf nog niet gereageerd op het nieuws rondom zijn ontslag. De 53-jarige oefenmeester werd vorig jaar nog genoemd als opvolger van Arne Slot bij Feyenoord, dat uiteindelijk in zee ging met Brian Priske.