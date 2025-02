Diant Ramaj verlaat Ajax per direct voor Borussia Dortmund; transfersom bekend

Diant Ramaj verlaat Ajax per direct, zo schrijft journalist Florian Plettenberg van Sky Sport. De Duitse goalie gaat aan de slag bij Borussia Dortmund, dat vijf miljoen euro overmaakt naar Amsterdam. Voetbal International bevestigt het nieuws en weet dat de transfersom inclusief bonussen is.

Ramaj tekent in Dortmund een contract tot medio 2029, maar zal nog wel even moeten wachten op zijn debuut voor de Duitse grootmacht. Ramaj wordt namelijk tot het einde van het seizoen verhuurd aan FC Kopenhagen.

Sky maakte eerder op de dag al bekend dat Dortmund toe wil slaan bij Ajax. De huidige eerste doelman van Dortmund, Gregor Kobel, verlaat de club mogelijk aan het einde van het seizoen.

Voormalig Ajax-directeur Sven Mislintat is tegenwoordig als selectieplanner werkzaam bij Dortmund. De bestuurder haalde Ramaj in augustus 2023 naar Ajax en mogelijk speelt Mislintat ook nu een rol in de transfer van Ramaj naar het Signal Iduna Park.

Plettenberg spreekt de verwachting uit dat Ramaj deze avond nog aan zal komen in Dortmund, waar de medische keuring voor maandag gepland staat. De 23-jarige goalie zal dus direct doorverhuurd worden aan Kopenhagen.

Ramaj was vorig seizoen onder trainers Maurice Steijn en John van 't Schip de onbetwiste nummer één onder de lat bij Ajax. In het rampseizoen van de Amsterdammers was hij één van de weinige lichtpuntjes.

Onder de nieuwe trainer Francesco Farioli is alles anders. De Italiaanse oefenmeester kiest sinds het begin van het seizoen voor Remko Pasveer.